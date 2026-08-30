Новая эпоха: Какие стратегические документы были подписаны в Ташкенте? (Полный список)

·20·Узбекистан
Новая эпоха: Какие стратегические документы были подписаны в Ташкенте? (Полный список)

По итогам плодотворного саммита, прошедшего 30 августа в столичной резиденции «Куксарой», состоялась церемония подписания широкого спектра двусторонних документов с участием Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Премьер-министра Республики Индия Нарендры Моди, находящегося в нашей стране с официальным визитом.

Соглашения, охватывающие торгово-экономическую, инвестиционную, образовательную, медицинскую и культурно-гуманитарную сферы, направлены на выведение партнерства между двумя странами на новый исторический этап.

Новая эпоха: Какие стратегические документы были подписаны в Ташкенте? (Полный список)

Список основных документов, подписанных в резиденции «Куксарой»

Были приняты важные соглашения и программы, укрепляющие связи между сторонами:

  • Совместное заявление: Подписано совместное заявление по итогам визита Премьер-министра Индии Нарендры Моди в Узбекистан;

  • Культура и туризм: Утверждены программа культурных обменов на 2026–2030 годы, а также программа сотрудничества в сфере туризма на 2026–2028 годы;

  • Медицина и образование: Принят меморандум о взаимопонимании по аюрведе и традиционной медицине, а также соглашение о сотрудничестве в сфере высшего образования и научно-исследовательских работ;

  • Экология и археология: Оформлены соглашение об охране окружающей среды и протокол о проведении археологических исследований на территориях Фаязтепа и Каратепа;

  • Экономика, геология и межрегиональные связи: Подписаны меморандумы об экономико-финансовом диалоге, геологии и минеральных ресурсах, архивном деле, соглашение между УМЭД и Институтом внешних связей Индии, а также соглашение об установлении партнерства между Самаркандской областью и штатом Гуджарат.

Новая эпоха: Какие стратегические документы были подписаны в Ташкенте? (Полный список)

Рубеж в 5 миллиардов долларов и инвестиционные «точки роста»

Выступая с заявлениями для средств массовой информации по завершении переговоров, главы государств сосредоточили основное внимание на экономических перспективах:

  • Резкий рост объема торговли: По итогам прошлого года объем взаимного товарооборота увеличился на 33 процента и составил 1,3 миллиарда долларов. Лидеры поставили задачу довесть этот показатель до 5 миллиардов долларов к 2030 году;

  • Новые инвестиционные проекты: С участием крупных индийских компаний определены конкретные «точки роста» в энергетике, сфере редких минералов, здравоохранении, фармацевтике, электронике, машиностроении, ювелирном деле и аграрном секторе;

  • Диалог на международной арене: Стороны выразили приверженность продолжению взаимной поддержки в рамках ООН, ШОС, Движения неприсоединения, БРИКС и форматов Глобального Юга;

  • Широкомасштабная «Дорожная карта»: Президент Шавкат Мирзиёев сообщил, что в целях обеспечения полной и качественной реализации всех достигнутых договоренностей будет разработана специальная «дорожная карта».

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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