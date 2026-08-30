Новая эпоха: Какие стратегические документы были подписаны в Ташкенте? (Полный список)

По итогам плодотворного саммита, прошедшего 30 августа в столичной резиденции «Куксарой», состоялась церемония подписания широкого спектра двусторонних документов с участием Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Премьер-министра Республики Индия Нарендры Моди, находящегося в нашей стране с официальным визитом.

Соглашения, охватывающие торгово-экономическую, инвестиционную, образовательную, медицинскую и культурно-гуманитарную сферы, направлены на выведение партнерства между двумя странами на новый исторический этап.

Список основных документов, подписанных в резиденции «Куксарой»

Были приняты важные соглашения и программы, укрепляющие связи между сторонами:

Совместное заявление: Подписано совместное заявление по итогам визита Премьер-министра Индии Нарендры Моди в Узбекистан;

Культура и туризм: Утверждены программа культурных обменов на 2026–2030 годы, а также программа сотрудничества в сфере туризма на 2026–2028 годы;

Медицина и образование: Принят меморандум о взаимопонимании по аюрведе и традиционной медицине, а также соглашение о сотрудничестве в сфере высшего образования и научно-исследовательских работ;

Экология и археология: Оформлены соглашение об охране окружающей среды и протокол о проведении археологических исследований на территориях Фаязтепа и Каратепа;

Экономика, геология и межрегиональные связи: Подписаны меморандумы об экономико-финансовом диалоге, геологии и минеральных ресурсах, архивном деле, соглашение между УМЭД и Институтом внешних связей Индии, а также соглашение об установлении партнерства между Самаркандской областью и штатом Гуджарат.

Рубеж в 5 миллиардов долларов и инвестиционные «точки роста»

Выступая с заявлениями для средств массовой информации по завершении переговоров, главы государств сосредоточили основное внимание на экономических перспективах: