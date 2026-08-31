Шавкат Мирзиёев и Шахбаз Шариф провели переговоры в Бишкеке: достигнуты важные договоренности

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Шавкат Мирзиёев и Шахбаз Шариф провели переговоры в Бишкеке: достигнуты важные договоренности

В столице Кыргызстана городе Бишкек Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел важную встречу с Премьер-министром Исламской Республики Пакистан Шахбазом Шарифом.

В начале беседы глава нашего государства искренне поздравил пакистанскую сторону с принятием председательства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Лидеры двух стран с удовлетворением отметили, что состоявшийся в феврале текущего года исторический визит в город Исламабад и договоренности на высшем уровне вывели узбекско-пакистанские отношения на абсолютно новый качественный этап.

Шавкат Мирзиёев и Шахбаз Шариф провели переговоры в Бишкеке: достигнуты важные договоренности

Стратегические отрасли и новая «дорожная карта»

В ходе переговоров центральными темами стали вопросы резкого увеличения торгово-экономических показателей, привлечения прямых инвестиций и развития транспортно-логистических коридоров, связывающих Центральную и Южную Азию.

По итогам встречи была достигнута договоренность о принятии комплексной «дорожной карты» в целях ускорения совместных проектов в следующих приоритетных сферах:

  • Текстильная и легкая промышленность: расширение поставок двустороннего сырья и готовой продукции;

  • Медицина и фармацевтика: укрепление кооперационных связей по производству современных лекарственных средств и медицинских изделий;

  • Сельское хозяйство и продовольственная безопасность: применение новых технологий в аграрном секторе и увеличение объемов экспорта.

Межрегиональные связи: Хивинский форум и культурное сотрудничество

Были намечены конкретные мероприятия по поднятию культурно-гуманитарных и прямых межрегиональных связей между двумя странами на новый уровень:

  • Межрегиональный форум в Хиве: в текущем году в древнем и вечно южном городе Хива пройдет масштабный Межрегиональный форум с участием руководителей областей и регионов, а также предпринимателей двух государств;

  • Дни Узбекистана в Пакистане: также были утверждены планы по организации на высоком уровне Дней культуры и национального кино Узбекистана в Пакистане.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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