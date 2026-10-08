В Яккасарайском и Чиланзарском районах временно отключат газоснабжение

В связи с выявлением неисправности на газопроводе в Яккасарайском районе города Ташкента подача природного газа некоторым потребителям будет временно приостановлена.

В колодце, расположенном перед многоэтажным домом № 120 по улице Шота Руставели в махалле «Яккасарай», была обнаружена утечка газа на компенсаторном участке подземного газопровода среднего давления диаметром 400 миллиметров.

В целях устранения аварийной ситуации 7 октября 2026 года с 21:00 будет временно прекращена подача природного газа следующим потребителям:

• 2 многоэтажных дома, 210 квартир в махалле «Дилбулак»;

• 10 многоэтажных домов, 420 квартир в махалле «Яккасарай»;

• 110 частных домов в махалле «Яккасарай»;

• 38 оптовых потребителей в Яккасарайском районе;

• 4 оптовых потребителя в Чиланзарском районе.

Как сообщает ГФ «Худудгаз пойтахт», после завершения аварийно-восстановительных работ потребители будут заблаговременно предупреждены, и подача природного газа будет возобновлена.