В Австралии существует интересная традиция, придающая особый дух модным показам. В рамках знаменитой «Королевской пасхальной выставки» (Роял Эастер Шов), которая уже несколько десятилетий проводится в Сиднее, организуется необычное дефиле с участием уток.

На этом мероприятии, получившем название «Пиед Пипер Дук Шов», на подиум выходят не модели, а настоящие утки. Вниманию зрителей представляются специально сшитые для них разноцветные наряды, изящные платья и различные головные уборы. Можно встретить даже уток в миниатюрных свадебных платьях.

Большой вклад в превращение этого шоу в уникальную традицию внес австралийский фермер Брайан Харрингтон. Он долгие годы занимался организацией мероприятия, сотрудничая с портными при создании различных образов для птиц.

Необычный показ дарит гостям выставки веселое настроение, превращая обычных уток в настоящих звезд подиума. Это доказывает, что порой даже самые необычные и забавные идеи могут со временем стать любимой традицией.