Узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров оказался в центре внимания не только благодаря своим достижениям на шахматной доске, но и из-за интереса к компьютерным играм. Он продемонстрировал свой личный инвентарь в игре Кунтер-Стрике, удивив поклонников дорогостоящими предметами.

По словам шахматиста, каждый раз после победы на каком-либо турнире он покупает себе ценные игровые предметы — «скины». В настоящее время в его инвентаре находятся ножи и другие редкие предметы общей стоимостью около 15 тысяч долларов.