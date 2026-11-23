Интерес гроссмейстера Жавохира Синдарова к компьютерным играм оказался в центре внимания
Узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров оказался в центре внимания не только благодаря своим достижениям на шахматной доске, но и из-за интереса к компьютерным играм. Он продемонстрировал свой личный инвентарь в игре Кунтер-Стрике, удивив поклонников дорогостоящими предметами.
По словам шахматиста, каждый раз после победы на каком-либо турнире он покупает себе ценные игровые предметы — «скины». В настоящее время в его инвентаре находятся ножи и другие редкие предметы общей стоимостью около 15 тысяч долларов.
В коллекции Жавохира 9 пар перчаток и 11 ножей. Эти предметы в игре Кунтер-Стрике выделяются не только своим внешним видом, но и высокой рыночной стоимостью.
Гроссмейстер не оставил без внимания и свое игровое мастерство. По его оценке, его уровень в Кунтер-Стрике составляет около 2100 ЭЛО. Таким образом, Жавохир Синдаров отмечает свои победы на турнирах не только шахматными результатами, но и пополнением дорогостоящей игровой коллекции.
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…