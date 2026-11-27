Все 24 Только важное 1

28 Джеймс Макати (Ноттингем) выполняет длинный навес со штрафного, но Эмилиано Мартинес перехватывает мяч.

25 Фол Джоша Ачемпонга (Челси) не остался незамеченным: Энди Мэдли без колебаний дал свисток.

25 Джордан Хендерсон (Челси) подает угловой, но защитники выносят мяч.

24 Ромео Лавия (Челси) мощно бьет из-за пределов штрафной, но мяч блокирует защитник. Судья указывает на угловой, Челси будет подавать.

22 Морган Роджерс (Chelsea) бьет издали, но мяч улетает высоко на трибуны. От ворот для Nottingham.

21 Ксавер Шлагер (Ноттингем) идет в подкат, но задевает ноги соперника. Судья фиксирует нарушение. Челси получает право на прямой штрафной удар.

19 Коул Палмер (Челси) отдает проникающий пас, но защитник перехватывает мяч.

18 Даниэль Муньос (Ноттингем) нарушает правила, Энди Мэдли сразу назначает штрафной.

18 Отличная комбинация «Челси» для создания новых моментов в атаке.

15 Морган Роджерс (Челси) пытается вырваться на оперативный простор, но защитник выбивает мяч.

14 Мяч выбит после неудачной попытки Джеймса Макати (Ноттингем) обыграть соперника.

13 Дэнни Уэлбек (Челси) идет в жесткий подкат, Энди Мэдли фиксирует фол. Ноттингем получает преимущество. У них будет штрафной.

12 Джеймс Макати (Ноттингем) попытался создать опасность у ворот, выполнив навес в штрафную, но защита легко справилась с угрозой.

10 Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем) подает угловой, но мяч находит голову соперника.

9 Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем) пытается закрутить мяч со штрафного с дистанции, но стенка легко блокирует удар.

8 Энди Мэдли дает свисток после того, как Уэсли Фофана (Челси) ударил соперника по ногам вместо мяча. Ноттингем исполнит штрафной.

5 1-0 Гол! Игорь Жезус (Ноттингем) блестящим ударом в правую девятку открывает счет после великолепного заброса Даниэля Муньоса. 1:0.

4 Джеймс Макати (Ноттингем) явно придерживает соперника, не давая ему добраться до мяча, и судья немедленно останавливает игру.

2 Лиам Делап (Ноттингем) бьет с края штрафной. Мяч летит по центру ворот, но Эмилиано Мартинес легко справляется с угрозой.

1 Матч только что начался.

01:00 Команды на поле, матч вот-вот начнется. Ноттингем разыграет мяч с центра.

01:00 Энди Мэдли сегодня будет главным арбитром матча.

01:00 Стартовые составы уже объявлены, ознакомиться с ними можно в разделе «Составы».