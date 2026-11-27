Ноттингем — Челси: составы и текстовая трансляция
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Английская Премьер-лига: Ноттингем — Челси. Начало матча: 28 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Ноттингем»: 26. Селс М., 23. Кунья, 19. Делап Л., 10. Гиббс-Уайт М. (капитан), 11. Игор Жезус, 24. Макати Дж., 31. Миленкович Н., 27. Муньос Д., 5. Мурильо, 21. Шлагер К., 3. Уильямс Н.
Главный тренер «Ноттингем»: Гласнер О.
Стартовый состав «Челси»: 1. Мартинес Э., 34. Ачимпонг Дж., 25. Кайседо М. (капитан), 29. Чаваррия П., 3. Фофана У., 14. Хендерсон Дж., 45. Лавия Р., 7. Нету П., 10. Палмер К., 17. Роджерс М., 18. Уэлбек Д.
Главный тренер «Челси»: Алонсо Х.
Прямая трансляция1-0 LIVE
- 28Джеймс Макати (Ноттингем) выполняет длинный навес со штрафного, но Эмилиано Мартинес перехватывает мяч.
- 25Фол Джоша Ачемпонга (Челси) не остался незамеченным: Энди Мэдли без колебаний дал свисток.
- 25Джордан Хендерсон (Челси) подает угловой, но защитники выносят мяч.
- 24Ромео Лавия (Челси) мощно бьет из-за пределов штрафной, но мяч блокирует защитник. Судья указывает на угловой, Челси будет подавать.
- 22Морган Роджерс (Chelsea) бьет издали, но мяч улетает высоко на трибуны. От ворот для Nottingham.
- 21Ксавер Шлагер (Ноттингем) идет в подкат, но задевает ноги соперника. Судья фиксирует нарушение. Челси получает право на прямой штрафной удар.
- 19Коул Палмер (Челси) отдает проникающий пас, но защитник перехватывает мяч.
- 18Даниэль Муньос (Ноттингем) нарушает правила, Энди Мэдли сразу назначает штрафной.
- 18Отличная комбинация «Челси» для создания новых моментов в атаке.
- 15Морган Роджерс (Челси) пытается вырваться на оперативный простор, но защитник выбивает мяч.
- 14Мяч выбит после неудачной попытки Джеймса Макати (Ноттингем) обыграть соперника.
- 13Дэнни Уэлбек (Челси) идет в жесткий подкат, Энди Мэдли фиксирует фол. Ноттингем получает преимущество. У них будет штрафной.
- 12Джеймс Макати (Ноттингем) попытался создать опасность у ворот, выполнив навес в штрафную, но защита легко справилась с угрозой.
- 10Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем) подает угловой, но мяч находит голову соперника.
- 9Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем) пытается закрутить мяч со штрафного с дистанции, но стенка легко блокирует удар.
- 8Энди Мэдли дает свисток после того, как Уэсли Фофана (Челси) ударил соперника по ногам вместо мяча. Ноттингем исполнит штрафной.
- 51-0Гол! Игорь Жезус (Ноттингем) блестящим ударом в правую девятку открывает счет после великолепного заброса Даниэля Муньоса. 1:0.
- 4Джеймс Макати (Ноттингем) явно придерживает соперника, не давая ему добраться до мяча, и судья немедленно останавливает игру.
- 2Лиам Делап (Ноттингем) бьет с края штрафной. Мяч летит по центру ворот, но Эмилиано Мартинес легко справляется с угрозой.
- 1Матч только что начался.
- 01:00Команды на поле, матч вот-вот начнется. Ноттингем разыграет мяч с центра.
- 01:00Энди Мэдли сегодня будет главным арбитром матча.
- 01:00Стартовые составы уже объявлены, ознакомиться с ними можно в разделе «Составы».
- 01:00Приветствуем вас на нашей текстовой трансляции. Здесь вы найдете все самые интересные моменты матча. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь игрой.
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