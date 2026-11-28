Мать лидера женской сборной Казахстана по шахматам Бибисары Асаубаевой, Лиана Танжарикова, рассказала о важных переменах в жизни своей дочери. Как пишет издание Спортс.кз, эти изменения стали особенно заметны после того, как у Бибисары начались отношения с узбекским гроссмейстером Жавохиром Синдоровым.

«А теперь она в Женеве переживает за его победу»

Лиана Танжарикова опубликовала на своей странице в Instagram видео с Бибисарой Асаубаевой и Жавохиром Синдоровым, особо отметив решение дочери поддержать своего возлюбленного:

«Она бросила всё и улетела в Женеву, чтобы быть рядом с ним. Раньше я переживала за её победы. А теперь она в Женеве переживает за его победу», — обратилась мать казахстанской шахматистки к своим подписчикам.

В комментариях к публикации Танжарикова также искренне отметила свои эмоции от спорта и то, как изменилось её собственное душевное состояние.

Отказ от гранд-финала и решающая битва в Женеве

В эти дни 20-летний Жавохир Синдоров в швейцарской Женеве ведет борьбу за шахматную корону против действующего чемпиона мира, индийца Доммараджу Гукеша:

Шахматист Текущее решение и участие в турнире Бибисара Асаубаева (Казахстан) Отказалась от участия в гранд-финале престижной серии ВР Вомен'с Чесс Тур 2026, проходящем в Германии, чтобы быть рядом с Жавохиром Синдоровым в самый важный момент его личной жизни и спортивной карьеры Жавохир Синдоров (Узбекистан) В Женеве ведет борьбу за звание чемпиона мира против действующего чемпиона Доммараджу Гукеша

Как вы считаете, какую моральную силу и вдохновение придаст Жавохиру Синдорову приезд Бибисары Асаубаевой в Женеву, ради которого она отказалась от финала престижного турнира?

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