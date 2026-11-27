Парламент Венгрии одобрил закон о введении специального налога на имущество для самых состоятельных граждан страны. В ходе голосования, состоявшегося 26 ноября в высшем законодательном органе, инициативу правительства поддержали 134 депутата, 79 парламентариев выступили против, еще 7 воздержались. Чтобы документ вступил в полную силу, его должен подписать президент Андраш Бака. Таким образом, глава Кабинета министров Петер Мадьяр выполнил одно из своих главных предвыборных обещаний.

Налоговые ставки и категории плательщиков

Под действие нового сбора подпадают граждане Венгрии, чьи активы оцениваются более чем в 1 миллиард форинтов:

Ставка 1%: Для владельцев имущества стоимостью от 1 миллиарда до 99 миллиардов форинтов ;

Ставка 1,5%: Для владельцев сверхкрупного капитала, превышающего 99 миллиардов форинтов ;

Порядок для резидентов: В отношении резидентов страны налог применяется не только к активам внутри государства, но и к зарубежным активам;

Порядок для иностранных граждан: Иностранные граждане также подпадают под действие закона, однако они будут платить налог только на недвижимость и доли в компаниях, расположенных на территории Венгрии.

Сроки уплаты и список миллиардеров

Показатели Детали и сроки Дата расчета Ежегодно по состоянию на 31 декабря исходя из стоимости активов Первый отчетный период Текущий 2026 год Первый срок уплаты До 31 августа 2027 года средства должны быть перечислены в бюджет Миллиардеры в рейтинге Форбес В стране насчитывается 36 миллиардеров с состоянием более 100 миллиардов форинтов

По данным венгерской редакции журнала Форбес, большинство участников этого списка сформировали свой капитал за шестнадцать лет пребывания у власти предыдущего премьер-министра Виктора Орбана и его партии «Фидес».

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