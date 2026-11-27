Главный тренер национальной сборной Узбекистана Фабио Каннаваро в интервью авторитетному итальянскому изданию Ла Gazzetta делло Спорт откровенно высказался о потенциале молодого узбекского защитника Абдукодира Хусанова, звездах мирового футбола, а также о личной награде «Золотой мяч».

«Алмаз, который движется на скорости 300 километров в час»

Итальянский специалист, высоко оценивая физические данные своего подопечного по сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова, наряду с сильными сторонами его игры обратил внимание и на те аспекты, которые требуют доработки:

«У него потрясающие физические данные, но это алмаз, который еще нужно огранить. Он всегда движется на скорости 300 километров в час. Иногда он отбирает мяч, а иногда опаздывает и даже сбивает бокового судью. Это нормальное явление, нам нужно над этим работать», — сказал Фабио Каннаваро.

Размышления о Ван Дейке, «Золотом мяче» и итальянском футболе

В ходе беседы Каннаваро также затронул другие важные темы мирового футбола:

Направление темы Мнение Фабио Каннаваро Вирджил ван Дейк и Серия А Он рассказал, что общался с Ван Дейком во время чемпионата мира, и нидерландский защитник выразил желание поиграть в итальянском чемпионате. По мнению тренера, было бы интересно увидеть футболиста с такой физической силой и скоростью в составе «Милана». «Золотой мяч» 2006 года Он считает, что если бы Зинедин Зидан не ударил головой Марко Матерацци в финале, ему было бы гораздо сложнее завоевать эту престижную награду. Современные защитники Среди нынешних защитников он видит представителя «Барселоны» Пау Кубарси достойным претендентом на «Золотой мяч». Сборная Италии Он подчеркнул, что проблема большого количества пропущенных голов связана не с ошибками отдельных защитников, а с недостатками в системе командного прессинга и возврата мяча.

Как вы считаете, сможет ли Абдукодир Хусанов под руководством Фабио Каннаваро совместить скорость и дисциплину в своей игре, чтобы выйти на уровень сильнейших защитников мира?

Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой новостью с близкими, которые следят за последними событиями в узбекском футболе и мировом спорте!