Суперкамбэк с 0:2 на 3:2: тактика Рузикула Бердыева принесла «Насафу» сенсационную победу
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- В рамках Лиги чемпионов АФК 2 клуб «Насаф» из Каршины одержал волевую победу над «Кувейт СК» со счетом 3:2 на выезде.
- Подопечные Рузикула Бердыева, проигрывавшие со счетом 0:2 в первые 15 минут встречи, сумели перевернуть ситуацию во втором тайме благодаря тактическим изменениям.
- Эта победа значительно укрепила шансы каршинцев на выход из группы в плей-офф.
В рамках матча Лиги чемпионов АФК 2 каршинский «Насаф» устроил настоящий футбольный спектакль на выезде. Гостя у «Кувейт СК», «драконы» смогли отыграться после пропущенных двух мячей в первом тайме и в итоге совершили исторический камбэк со счетом 3:2.
Эта важная и волевая победа помогла подопечным Рузикула Бердыева сохранить и укрепить шансы на выход в следующий этап (плей-офф) турнира.
Два разных тайма: кардинальный перелом после ошибок
Встреча для каршинцев началась крайне сложно и опасно:
Пассивность в первом тайме: «Насаф» начал матч вяло, и из-за потери концентрации в первые 15 минут пропустил два мяча (2:0);
Тактическая революция от Бердыева: После перерыва тренерский штаб кардинально изменил стиль игры и выпустил на поле новых игроков. Увеличив темп и агрессию в атаке, «драконы» взломали оборону соперника;
3 ответных гола и триумф: Во втором тайме «Насаф» полностью взял инициативу в свои руки, не только восстановив равновесие, но и забив победный гол, превратив счет 2:0 в 2:3.
«Наши тактические изменения сработали»: мысли Рузикула Бердыева на пресс-конференции
После завершения драматичного и незабываемого матча главный тренер «Насафа» Рузикул Бердыев принял участие в пресс-конференции, где рассказал о тяжелых и героических моментах встречи:
Радость победы: «Ассалому алейкум. Мы одержали красивую победу. Мы очень рады этому. Большое спасибо всем за поздравления и поддержку», — сказал наставник;
Причина пропущенных голов: «Мы пропустили два мяча из-за того, что невнимательно провели первые 15 минут игры. Соперник этим эффективно воспользовался»;
Секрет камбэка: «Несмотря на это, мы правильно оценили ситуацию. Внесенные нами тактические изменения и замены игроков полностью сработали. В результате мы добились крайне важной для нашей команды победы».
Волевая победа в Кувейте еще выше подняла боевой дух «Насафа» на азиатской арене.
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