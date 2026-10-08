Когда в Ташкенте начнется отопительный сезон?

·34·Узбекистан
Когда в Ташкенте начнется отопительный сезон?

Появились сообщения о том, что отопительный сезон в Ташкенте может начаться во второй половине октября. Однако официальных данных о точной дате запуска системы отопления в столице пока не поступало.

Согласно действующему порядку, отопительный сезон начинается со дня, следующего за днем, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение 5 дней подряд опускается ниже +8 градусов.

Поэтому запуск отопительной системы напрямую зависит от погодных условий. Например, на 6 октября в Ташкенте прогнозировалась ночная температура воздуха в пределах 8–10 градусов, а днем — 21–23 градусов.

Следовательно, оснований утверждать, что отопительный сезон обязательно начнется во второй половине октября, пока нет. Точная дата будет определяться в зависимости от погодных условий.

Ташкентотопительный сезонпогодаоктябрь
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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