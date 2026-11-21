В Узбекистане определяются этапы и сроки процесса перехода узбекской письменности на обновленный алфавит. Согласно проекту постановления, замена паспортов и других личных документов не потребуется, однако вывески, дорожные знаки, клавиатуры, печатная продукция и этикетки товаров будут поэтапно адаптированы к новому алфавиту.

Проект постановления о переходе узбекского алфавита на обновленную форму вынесен на общественное обсуждение. В нем предусмотрены точные сроки внедрения нового алфавита, а также требования для государственных организаций, средств массовой информации, производителей и образовательных учреждений.

Согласно проекту, закон о новом алфавите планируется ввести в действие с 22 апреля 2027 года. Однако изменения не будут внедряться во всех сферах одновременно. Предусмотрен их поэтапный ввод.

Замена паспортов и других документов не потребуется

В процессе перехода на обновленный алфавит от населения не потребуется переоформление личных документов.

В проекте постановления не предусмотрено обязательство по замене паспортов, других документов, удостоверяющих личность, и существующих официальных документов с целью их адаптации к новому алфавиту. Ожидается, что это позволит избежать дополнительных расходов граждан в связи с изменением алфавита.

СМИ, вывески и дорожные знаки изменятся

После вступления закона в силу планируется публикация материалов средств массовой информации и печатной продукции на обновленном алфавите.

Начиная с 2027 года, к новому алфавиту также должны быть адаптированы вывески, информационные надписи, дорожные указатели и дорожные знаки. Этот процесс может охватить надписи в государственных организациях, общественных местах, объектах сферы обслуживания и другой инфраструктуре.

Клавиатуры и искусственный интеллект также будут адаптированы

Переход на обновленный алфавит не ограничится только надписями на бумаге. В проекте постановления предусмотрена адаптация клавиатур и систем искусственного интеллекта к новому алфавиту, начиная с 2027 года.

Это требование направлено на внедрение новой системы письма в процессы использования узбекского языка в цифровой среде, набора текста, обработки данных и работы с современными технологиями.

С 2028 года новый алфавит станет обязательным на упаковках товаров

В проекте также установлены отдельные сроки для производителей и торговой сферы.

С 22 апреля 2028 года планируется сделать обязательным использование обновленного алфавита на упаковках товаров и этикетках.

Это требование может потребовать переработки упаковки продукции, этикеток и информационных надписей на них. Поэтому производителям будет предоставлено определенное время для адаптации к новому алфавиту.

Школьные учебники будут полностью обновлены до 2031 года

Изменения в системе образования рассчитаны на более длительный срок. Согласно проекту постановления, до 2031 года планируется полностью перевести школьные учебники на обновленный алфавит.

Этот процесс будет связан с переработкой учебной литературы, поэтапным внедрением новой системы письма в образовательный процесс и обеспечением ее применения в школах.

Когда будет принято постановление?

Проект постановления, отражающий порядок перехода на обновленный алфавит, в настоящее время находится на общественном обсуждении. Обсуждение продлится до 6 декабря.

С полным текстом проекта и предложениями к нему можно ознакомиться через официальный портал обсуждения.

Примечание: указанные сроки и требования предусмотрены в проекте постановления. Они вступят в силу в окончательном порядке после принятия документа и его официального опубликования.