«Манчестер Сити» в 11-м туре Английской Премьер-лиги сыграл вничью 1:1 на своем поле с «Фулхэмом». По завершении матча портал ВхоСкоред, занимающийся статистическим анализом, выставил оценки футболистам, вышедшим на поле.

Защитник национальной сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов получил за этот матч 6,5 балла. Этот показатель оказался в ряду средних оценок в составе «Манчестер Сити».

Оценки футболистов «Манчестер Сити»

В составе «горожан» наивысший балл в матче получил Андерсон — 7,9 балла. На следующих позициях расположились Гехи (6,8 балла), а также Фил Фоден, Ндиайе и О’Райли (по 6,7 балла).

Футболист Оценка ВхоСкоред Андерсон 7,9 Гехи 6,8 Фил Фоден 6,7 Ндиайе 6,7 О’Райли 6,7 Джанлуиджи Доннарумма 6,6 Жереми Доку 6,6 Абдукодир Хусанов 6,5 Раян Шерки 6,4 Рубен Диаш 6,4 Эрлинг Холанд 6,4 Йошко Гвардиол 6,2

Турнирная таблица и следующая встреча

По итогам 11-го тура на счету «Манчестер Сити» 22 очка, команда занимает 3-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.

Свой следующий матч «горожане» проведут 24 ноября в рамках Лиги чемпионов на своем поле против «Наполи».

Как вы думаете, с каким настроением команда подойдет к матчу Лиги чемпионов против «Наполи» 24 ноября после ничьей «Манчестер Сити» с «Фулхэмом»? Оставляйте свои мнения в комментариях!