Как может выглядеть смартфон, посвященный 20-летнему юбилею компании Apple? АпплеТрак представил первые концепт-изображения нового iPhone на основе слитых инсайдерских данных. В них отражен дизайн с изогнутым со всех четырех сторон экраном, практически лишенным рамок.

Предполагается, что осенью 2027 года будут представлены iPhone 20 и iPhone 20 Pro в двух размерах. Это означает, что Apple может пропустить название iPhone 19.

Согласно последним инсайдерским данным и концепт-рендерам, iPhone 20 Pro, который будет представлен осенью 2027 года в честь 20-летия линейки iPhone, получит изогнутый со всех четырех сторон безрамочный экран и тонкий корпус с титановой рамкой. Рендеры, основанные на данных канала АпплеТрак на YouTube и известных инсайдеров (включая Ice Universe и аналитика Bloomberg Марка Гурмана), отражают основные изменения в дизайне смартфона.