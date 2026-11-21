iPhone 19 не выйдет? Дизайн и слитые характеристики юбилейного iPhone 20 Pro
Как может выглядеть смартфон, посвященный 20-летнему юбилею компании Apple? АпплеТрак представил первые концепт-изображения нового iPhone на основе слитых инсайдерских данных. В них отражен дизайн с изогнутым со всех четырех сторон экраном, практически лишенным рамок.
Предполагается, что осенью 2027 года будут представлены iPhone 20 и iPhone 20 Pro в двух размерах. Это означает, что Apple может пропустить название iPhone 19.
Согласно последним инсайдерским данным и концепт-рендерам, iPhone 20 Pro, который будет представлен осенью 2027 года в честь 20-летия линейки iPhone, получит изогнутый со всех четырех сторон безрамочный экран и тонкий корпус с титановой рамкой. Рендеры, основанные на данных канала АпплеТрак на YouTube и известных инсайдеров (включая Ice Universe и аналитика Bloomberg Марка Гурмана), отражают основные изменения в дизайне смартфона.
Основные новшества в дизайне и корпусе
Четырехстороннее изогнутое стекло (Куад-курвед): Как передний дисплей, так и задняя панель плавно изогнуты по четырем краям, что придает смартфону вид цельного куска стекла. Рамки вокруг экрана сократятся примерно до 1 мм и будут практически незаметны при взгляде спереди.
Возвращение титановой рамки: Ожидается, что Apple откажется от алюминия в линейке Pro и вернется к титановой рамке. При этом на смену плоским граням придет более округлая и тонкая металлическая окантовка в стиле iPhone Кс и ультратонкого iPhone Air.
Факе ИД под экраном: Сенсоры Факе ИД планируется полностью перенести под дисплей. В результате привычный вырез Dynamic Island значительно уменьшится и останется лишь в виде маленькой точки для фронтальной камеры (в некоторых концептах камера также спрятана под экран).
Сенсорные кнопки: Вместо традиционных механических кнопок могут быть установлены сенсорные, чувствительные к нажатию и реагирующие с помощью вибрации (Таптик Энгине).
Характеристика
Ожидаемые новшества и детали
Дисплей и рамка
Четырехстороннее изогнутое стекло (Куад-курвед), рамка ~1 мм; 6,4 дюйма (Pro) и 7 дюймов (Pro Max)
Корпус и кнопки
Возврат к титановой рамке, округлая/тонкая окантовка, сенсорные кнопки с откликом Таптик Энгине
Передняя часть
Перенос Факе ИД под экран, уменьшенный Dynamic Island или подэкранная камера
Внутренняя платформа
2-нанометровый чип А21 Pro, собственный модем Apple, кремний-анодный аккумулятор
Камера
Сенсор с широким динамическим диапазоном по технологии ЛОФИК и испытания 200 МП датчика
Ожидаемые технические характеристики
Размеры экрана: За счет тонких рамок предполагается расширение диагонали дисплея до 6,4 дюйма в iPhone 20 Pro и до 7 дюймов в версии Pro Max без существенного увеличения размеров корпуса.
Процессор и батарея: Сообщается об использовании нового 2-нанометрового чипа А21 Pro, собственного модема Apple, а также кремний-анодного (силикон-аноде) аккумулятора высокой емкости для сохранения тонкого корпуса.
Камера: Для основного модуля тестируется новый сенсор с широким динамическим диапазоном (технология ЛОФИК) и 200-мегапиксельный датчик.
Примечание: Данные рендеры являются концептами, созданными на основе инсайдов о первых инженерных прототипах. Поскольку официальная презентация ожидается в сентябре 2027 года, в финальном дизайне возможны некоторые изменения.
Как вы считаете, насколько сильно практически безрамочный дизайн с изогнутыми краями и 200-мегапиксельная камера выделят юбилейный iPhone на рынке? Оставляйте свои мнения в комментариях!
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