В 28-м туре Суперлиги Узбекистана «Насаф» на своем поле обыграл «Машъал» со счетом 2:0. Каршинцы обеспечили себе победу в заключительной части встречи: Юсуф Отубанджо открыл счет на 78-й минуте, а Аденис Шала установил окончательный результат на 90+3-й минуте. Эта победа позволила «Насафу» подняться на 4-е место в турнирной таблице.

В матче в Карши хозяевам пришлось долго ждать возможности поразить ворота соперника. В основное время матча счет открыт не был. Однако на 78-й минуте Юсуф Отубанджо вывел свою команду вперед.

В добавленное время Аденис Шала еще раз поразил ворота «Машъала», закрепив победу «Насафа». Таким образом, каршинский клуб заработал важные три очка.

«Насаф» поднялся на четвертое место в турнирной таблице

После этой победы количество очков «Насафа» достигло 48. Каршинцы поднялись на 4-е место в турнирной таблице Суперлиги.