«Насаф» обыграл «Машъал» и поднялся на 4-е место в Суперлиге
В 28-м туре Суперлиги Узбекистана «Насаф» на своем поле обыграл «Машъал» со счетом 2:0. Каршинцы обеспечили себе победу в заключительной части встречи: Юсуф Отубанджо открыл счет на 78-й минуте, а Аденис Шала установил окончательный результат на 90+3-й минуте. Эта победа позволила «Насафу» подняться на 4-е место в турнирной таблице.
В матче в Карши хозяевам пришлось долго ждать возможности поразить ворота соперника. В основное время матча счет открыт не был. Однако на 78-й минуте Юсуф Отубанджо вывел свою команду вперед.
В добавленное время Аденис Шала еще раз поразил ворота «Машъала», закрепив победу «Насафа». Таким образом, каршинский клуб заработал важные три очка.
«Насаф» поднялся на четвертое место в турнирной таблице
После этой победы количество очков «Насафа» достигло 48. Каршинцы поднялись на 4-е место в турнирной таблице Суперлиги.
«Машъал» же с 5 очками остается на последней строчке. О вылете мубарекского клуба из Суперлиги было известно ранее.
Статистика матча «Насаф» — «Машъал»
Суперлига, 28-й тур
«Насаф» — «Машъал» — 2:0
Голы: Юсуф Отубанджо (78), Аденис Шала (90+3).
Предупреждения: Рустамов (56), Ифеани (81).
«Насаф»: Нематов, Комилов (Муртазоев, 46), Давронов, Гайбуллаев, Гудушаури (Отубанджо, 46), Рустамов (Эшмуродов, 79), Рахматов, Абдирахматов (Абдуназаров, 79), Мухитдинов, Шала, Абдухоликов.
«Машъал»: Русанов, Бошняк (Пармонкулов, 65), Аскаров, Тухтасинов, Исмоилов (Кучаров, 82), Акрамов, Рахимов, Ганихонов (Тожиддинов, 12), Ифеани (Жовлиев, 82), Абдураимов, Муртозаев (Ярашев, 46).
Каршинцы стремятся завершить сезон на высокой позиции
Победа над «Машъалом» стала важным шагом для «Насафа» на пути к улучшению своего положения в турнирной таблице. 48 очков в активе команды вывели ее на четвертое место.
Мубарекцы же находятся на пороге завершения своего участия в Суперлиге. Даже после поражения в 28-м туре они остались на самом дне таблицы с 5 очками.
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