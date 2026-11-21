В социальных сетях распространилось видео, на котором пара обедает за столом, подвешенным над пропастью. Кадры необычного свидания вызвали удивление у интернет-пользователей.

На видео видно, как мужчина в черном костюме и женщина в белом платье сидят за столом, закрепленным на стальных тросах. Стол накрыт различными закусками и напитками. Пара обедает и беседует на большой высоте на фоне горного пейзажа и зелени.

Как выяснилось, видео с этим необычным свиданием появилось в Instagram еще в марте 2024 года. Однако достоверной информации о том, где именно были сняты кадры, нет. Некоторые зарубежные издания охарактеризовали это как специально организованное романтическое свидание или фотосессию.

На видео также попали наблюдатели, которые снимали происходящее на свои мобильные телефоны.

Ролик вызвал неоднозначную реакцию в социальных сетях. Кто-то назвал такое свидание романтичным и незабываемым опытом, другие же обратили внимание на вопросы безопасности на такой высоте.