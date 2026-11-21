Самолет делегации Катара совершил посадку «боком» из-за сильного ветра в Швейцарии (видео)
Самолет Аирбус А320, перевозивший членов правительственной делегации Катара, был вынужден совершить необычную посадку в швейцарском Берне из-за сильного бокового ветра. Видео, на котором запечатлено, как самолет заходит на посадку, словно двигаясь боком, распространилось в социальных сетях. Об этом сообщает Пеопле.
Инцидент произошел 17 ноября в аэропорту Бельп недалеко от Берна. Сообщается, что самолет прибыл из столицы Катара — города Доха. Во время посадки скорость ветра достигала 65 километров в час.
Сильный боковой ветер создал риск сноса самолета со взлетно-посадочной полосы. В связи с этим пилоты применили метод посадки, известный в авиации как «краб» (краб ландинг).
При таком маневре пилоты направляют нос самолета в сторону ветра. Непосредственно перед касанием полосы они выравнивают курс. В результате создается визуальный эффект, будто самолет движется боком.
Авиационный энтузиаст Маттиас Хенни, снявший посадку на видео, признался, что из-за сильных порывов ветра был уверен, что пилоты уйдут на второй круг. Несмотря на это, самолет успешно приземлился.
Стоит отметить, что на борту этого самолета эмира Катара шейха Тамима бин Хамад Аль Тани не было. Его государственный визит в страну был запланирован на 18–19 ноября, и эмир прибыл в Швейцарию отдельно.
Кадры посадки самолета катарской делегации в сложных погодных условиях привлекли внимание интернет-пользователей.
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