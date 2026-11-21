Самолет Аирбус А320, перевозивший членов правительственной делегации Катара, был вынужден совершить необычную посадку в швейцарском Берне из-за сильного бокового ветра. Видео, на котором запечатлено, как самолет заходит на посадку, словно двигаясь боком, распространилось в социальных сетях. Об этом сообщает Пеопле.

Инцидент произошел 17 ноября в аэропорту Бельп недалеко от Берна. Сообщается, что самолет прибыл из столицы Катара — города Доха. Во время посадки скорость ветра достигала 65 километров в час.

Сильный боковой ветер создал риск сноса самолета со взлетно-посадочной полосы. В связи с этим пилоты применили метод посадки, известный в авиации как «краб» (краб ландинг).