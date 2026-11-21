В Южной Корее применили необычный метод для выявления абитуриентов, которые не сдали свои телефоны и спрятали их во время вступительного экзамена в университет. Правительство разослало по всей стране три экстренных оповещения, которые заставили телефоны громко зазвонить.

Как сообщает телеканал СБС, сигналы, отправленные во время национального вступительного экзамена КСАТ, состоявшегося 19 ноября 2026 года, привели к тому, что телефоны звонили на полной громкости в течение 10,5 секунд, даже если они находились в беззвучном режиме.

Первое оповещение было отправлено в 08:30, за 10 минут до начала первого этапа экзамена. Этот сигнал помог выявить 31 абитуриента, которые спрятали телефоны и другие устройства в экзаменационных центрах.

Последующие сигналы были отправлены в 14:21 и 14:57. В результате трех оповещений было обнаружено в общей сложности 49 абитуриентов, не сдавших свои телефоны. Некоторые телефоны зазвонили в экзаменационных аудиториях, другие — в сумках, оставленных в коридорах.

Отмечается, что в Южной Корее для участия в экзамене в этом году зарегистрировались 551 864 человека. Согласно правилам, проносить смартфоны и другие электронные устройства в экзаменационную аудиторию запрещено. Даже если телефон не использовался, его сокрытие считается нарушением и влечет за собой аннулирование результатов экзамена.

Ужесточение мер контроля в этом году связано с тем, что на прошлых экзаменах были выявлены случаи списывания с помощью скрытых камер, смартфонов и искусственного интеллекта. По этой причине во время экзамена проверялись не только телефоны, но и очки, а также пуговицы на одежде на наличие скрытых устройств.

Власти заявили, что проведут дополнительное расследование по выявленным случаям и примут соответствующие меры в зависимости от степени нарушения.