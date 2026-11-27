Главный тренер сборной Италии У-17 высказался о победе над Узбекистаном У-17
Главный тренер сборной Италии У-17 Даниэле Франческини поделился своими впечатлениями после матча 3-го тура юношеского чемпионата мира в Катаре, в котором его команда обыграла сборную Узбекистана У-17 со счетом 3:1. Как сообщает официальный сайт Итальянской федерации футбола, специалист остался полностью доволен игрой своей команды в первом тайме, однако отметил, что удаление после перерыва изменило сценарий матча.
«Несмотря на сложную ситуацию, мы удержали победу»
Даниэле Франческини выразил гордость тем, что его команда завершила групповой этап со стопроцентным результатом:
«Мы очень гордимся достигнутым результатом и тем, что заняли первое место в группе, выиграв все матчи. Сегодня мы провели отличный первый тайм, продемонстрировали свою игру и смогли направить ход встречи в нужное нам русло. Однако красная карточка во втором тайме усложнила наши планы. Это поставило нас в трудное положение. Несмотря на это, мы удержали победу. В целом, мы очень довольны нашим выступлением в трех проведенных матчах», — сказал Даниэле Франческини.
Хронология встречи и давление Узбекистана во втором тайме
Если в первом тайме доминировали итальянцы, то во второй половине встречи подопечные Сергея Чигодаева создали ряд опасных моментов у ворот соперника:
7-я минута (1:0): Томмазо Казагранде вывел сборную Италии вперед.
31-я минута (2:0): Федерико Крокки точно реализовал назначенный пенальти.
45+2-я минута (3:0): В добавленное к первому тайму время Томмазо Корильяно увеличил преимущество.
66-я минута (Удаление): Итальянский полузащитник Риккардо Кассано получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
75-я минута (3:1): Сухроб Содиржонов замкнул головой передачу Равшанбекова с правого фланга, сократив разрыв в счете.
Напряжение в последние минуты: Как отмечается в отчете Итальянской федерации футбола, после гола узбекские футболисты стали действовать активнее — на 78-й минуте удар Эркинова отразил вратарь соперника, а на 90+4-й минуте опасный удар головой Уктамбоева с большим трудом парировал голкипер Карло Галлиера.
Лучшим игроком матча был признан полузащитник сборной Италии Джоэле Джамматтеи.
Итоговое положение в группе «Э» и шансы на плей-офф
Место
Сборная
Очки
Итог группового этапа
1
Италия
9 очков
Вышла напрямую в 1/16 финала
2
Кот-д'Ивуар
6 очков
Вышла напрямую в 1/16 финала
3
Узбекистан
3 очка
Разница мячей 8:7 — судьба плей-офф зависит от результатов других групп
4
Ямайка
0 очков
Покинула турнир
Согласно регламенту турнира, в 1/16 финала выходят команды, занявшие первые и вторые места в каждой из 12 групп, а также восемь лучших сборных среди занявших третьи места. Вопрос о выходе юношеской сборной Узбекистана в следующий этап окончательно прояснится сегодня, 27 ноября, после завершения оставшихся матчей группового этапа.
Как вы считаете, сможет ли сборная Узбекистана У-17 с 3 очками и разницей мячей 8:7 выйти в 1/16 финала в числе лучших команд, занявших третьи места?
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