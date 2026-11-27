Главный тренер сборной Италии У-17 Даниэле Франческини поделился своими впечатлениями после матча 3-го тура юношеского чемпионата мира в Катаре, в котором его команда обыграла сборную Узбекистана У-17 со счетом 3:1. Как сообщает официальный сайт Итальянской федерации футбола, специалист остался полностью доволен игрой своей команды в первом тайме, однако отметил, что удаление после перерыва изменило сценарий матча.

«Несмотря на сложную ситуацию, мы удержали победу»

Даниэле Франческини выразил гордость тем, что его команда завершила групповой этап со стопроцентным результатом:

«Мы очень гордимся достигнутым результатом и тем, что заняли первое место в группе, выиграв все матчи. Сегодня мы провели отличный первый тайм, продемонстрировали свою игру и смогли направить ход встречи в нужное нам русло. Однако красная карточка во втором тайме усложнила наши планы. Это поставило нас в трудное положение. Несмотря на это, мы удержали победу. В целом, мы очень довольны нашим выступлением в трех проведенных матчах», — сказал Даниэле Франческини.

Хронология встречи и давление Узбекистана во втором тайме

Если в первом тайме доминировали итальянцы, то во второй половине встречи подопечные Сергея Чигодаева создали ряд опасных моментов у ворот соперника: