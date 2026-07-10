O‘zbekistonda turizm uchun yangi imtiyoz: tadbirkorlarga QQSning 50%i qaytariladi

·19·O‘zbekiston
O‘zbekistonda turizm uchun yangi imtiyoz: tadbirkorlarga QQSning 50%i qaytariladi

O‘zbekistonda ishbilarmonlik turizmini rivojlantirish uchun yangi moliyaviy qo‘llab-quvvatlash mexanizmi joriy etildi.

Endilikda respublika hududida xalqaro konferensiya, forum, ko‘rgazma va boshqa MICE turizm tadbirlarini tashkil etgan tadbirkorlarga haqiqatda to‘langan QQS summasining 50 foizi davlat budjeti hisobidan qaytarib beriladi.

Yangi tartib hukumat qarori bilan tasdiqlandi

Vazirlar Mahkamasining 2026 yil 8 iyuldagi 373-son qarori bilan MICE turizm tadbirlarini tashkil qiluvchi tadbirkorlik subyektlariga QQSning bir qismini qaytarish tartibi tasdiqlandi.

Mazkur mexanizm O‘zbekistonga xorijiy mehmonlar oqimini ko‘paytirish va mamlakatni ishbilarmonlik tadbirlari uchun jozibador hududga aylantirishga qaratilgan.

QQSning 50 foizi kompensatsiya qilinadi

Nizomga muvofiq, MICE turizm tadbirini tashkil etgan tadbirkorlik subyektlariga ular tomonidan respublika budjetiga haqiqatda to‘langan qo‘shilgan qiymat solig‘ining 50 foizi qaytarib beriladi.

Bu tadbirkorlar uchun yirik forumlar, xalqaro anjumanlar va ko‘rgazmalarni tashkil etish xarajatlarini kamaytirishga xizmat qilishi mumkin.

Murojaat uch oy ichida yuborilishi kerak

Kompensatsiya olish uchun tadbirkor MICE turizm tadbiri yakunlangan kundan boshlab uch oy ichida Milliy turizm yagona platformasi orqali Turizm qo‘mitasiga elektron murojaat yuborishi lozim.

Murojaatga tadbir bilan bog‘liq asosiy hujjatlar ilova qilinadi.

Qanday hujjatlar talab etiladi?

Tadbirkor elektron murojaatga quyidagi ma’lumot va hujjatlarni qo‘shishi kerak:

  • tadbir haqidagi ma’lumotlar;

  • tadbir dasturi;

  • xarajatlar smetasi yoki kalkulyatsiyasi;

  • elektron hisobvaraq-fakturalar;

  • onlayn nazorat-kassa cheklari;

  • bank to‘lov hujjatlari;

  • chet ellik ishtirokchilar ro‘yxati;

  • ularning O‘zbekistonga kirish va chiqishini tasdiqlovchi ma’lumotlar.

Ushbu talablar kompensatsiya jarayonining shaffofligini ta’minlashga qaratilgan.

Hujjatlar besh ish kunida ko‘rib chiqiladi

Turizm qo‘mitasi taqdim etilgan hujjatlarni besh ish kuni davomida ko‘rib chiqadi.

Agar keyinchalik aniqlashtirilgan soliq hisoboti natijasida kompensatsiya miqdori o‘zgarsa, ortiqcha qaytarilgan mablag‘lar qonunchilikda belgilangan tartibda respublika budjetiga qaytariladi.

O‘zbekiston xalqaro tadbirlar maydoniga aylanishi mumkin

Hukumat ushbu tartib orqali mamlakatda xalqaro konferensiyalar, biznes forumlar, ko‘rgazmalar va korporativ tadbirlarni ko‘paytirishni maqsad qilgan.

MICE turizm nafaqat mehmonxona, transport va ovqatlanish sohalariga, balki umumiy xizmatlar bozoriga ham qo‘shimcha daromad olib keladi. Yangi imtiyoz esa O‘zbekistonni mintaqada ishbilarmonlik tadbirlari uchun yanada raqobatbardosh yo‘nalishga aylantirishi mumkin.

O'zbekistonVazirlar MahkamasiTurizm qo'mitasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xorijga ishga yuboruvchi kompaniyalar endi yangicha tartibda nazorat qilinadiXorijga ishga yuboruvchi kompaniyalar endi yangicha tartibda nazorat qilinadiBugun, 12:00Tadbirkorlarga yengillik: «SES» tekshiruvlarini o‘tkazish tartibi o‘zgardiTadbirkorlarga yengillik: «SES» tekshiruvlarini o‘tkazish tartibi o‘zgardiBugun, 11:46Alifbo islohoti atrofida bahs: ekspert eng katta xavfni aytdi...Alifbo islohoti atrofida bahs: ekspert eng katta xavfni aytdi...Bugun, 11:20Dam olish kunlari havo qanday bo‘ladi? O‘zgidrometdan muhim ogohlantirishDam olish kunlari havo qanday bo‘ladi? O‘zgidrometdan muhim ogohlantirishBugun, 11:14O‘zbekistonda «bolnichniy» to‘lash tartibi tubdan o‘zgarmoqda: 1 iyuldan yangi qoidalarO‘zbekistonda «bolnichniy» to‘lash tartibi tubdan o‘zgarmoqda: 1 iyuldan yangi qoidalarBugun, 11:09Yashnobodda Aviasozlar ko‘chasining bir qismi 20 kunga yopiladiYashnobodda Aviasozlar ko‘chasining bir qismi 20 kunga yopiladiBugun, 11:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija