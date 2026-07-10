O‘zbekistonda turizm uchun yangi imtiyoz: tadbirkorlarga QQSning 50%i qaytariladi
O‘zbekistonda ishbilarmonlik turizmini rivojlantirish uchun yangi moliyaviy qo‘llab-quvvatlash mexanizmi joriy etildi.
Endilikda respublika hududida xalqaro konferensiya, forum, ko‘rgazma va boshqa MICE turizm tadbirlarini tashkil etgan tadbirkorlarga haqiqatda to‘langan QQS summasining 50 foizi davlat budjeti hisobidan qaytarib beriladi.
Yangi tartib hukumat qarori bilan tasdiqlandi
Vazirlar Mahkamasining 2026 yil 8 iyuldagi 373-son qarori bilan MICE turizm tadbirlarini tashkil qiluvchi tadbirkorlik subyektlariga QQSning bir qismini qaytarish tartibi tasdiqlandi.
Mazkur mexanizm O‘zbekistonga xorijiy mehmonlar oqimini ko‘paytirish va mamlakatni ishbilarmonlik tadbirlari uchun jozibador hududga aylantirishga qaratilgan.
QQSning 50 foizi kompensatsiya qilinadi
Nizomga muvofiq, MICE turizm tadbirini tashkil etgan tadbirkorlik subyektlariga ular tomonidan respublika budjetiga haqiqatda to‘langan qo‘shilgan qiymat solig‘ining 50 foizi qaytarib beriladi.
Bu tadbirkorlar uchun yirik forumlar, xalqaro anjumanlar va ko‘rgazmalarni tashkil etish xarajatlarini kamaytirishga xizmat qilishi mumkin.
Murojaat uch oy ichida yuborilishi kerak
Kompensatsiya olish uchun tadbirkor MICE turizm tadbiri yakunlangan kundan boshlab uch oy ichida Milliy turizm yagona platformasi orqali Turizm qo‘mitasiga elektron murojaat yuborishi lozim.
Murojaatga tadbir bilan bog‘liq asosiy hujjatlar ilova qilinadi.
Qanday hujjatlar talab etiladi?
Tadbirkor elektron murojaatga quyidagi ma’lumot va hujjatlarni qo‘shishi kerak:
tadbir haqidagi ma’lumotlar;
tadbir dasturi;
xarajatlar smetasi yoki kalkulyatsiyasi;
elektron hisobvaraq-fakturalar;
onlayn nazorat-kassa cheklari;
bank to‘lov hujjatlari;
chet ellik ishtirokchilar ro‘yxati;
ularning O‘zbekistonga kirish va chiqishini tasdiqlovchi ma’lumotlar.
Ushbu talablar kompensatsiya jarayonining shaffofligini ta’minlashga qaratilgan.
Hujjatlar besh ish kunida ko‘rib chiqiladi
Turizm qo‘mitasi taqdim etilgan hujjatlarni besh ish kuni davomida ko‘rib chiqadi.
Agar keyinchalik aniqlashtirilgan soliq hisoboti natijasida kompensatsiya miqdori o‘zgarsa, ortiqcha qaytarilgan mablag‘lar qonunchilikda belgilangan tartibda respublika budjetiga qaytariladi.
O‘zbekiston xalqaro tadbirlar maydoniga aylanishi mumkin
Hukumat ushbu tartib orqali mamlakatda xalqaro konferensiyalar, biznes forumlar, ko‘rgazmalar va korporativ tadbirlarni ko‘paytirishni maqsad qilgan.
MICE turizm nafaqat mehmonxona, transport va ovqatlanish sohalariga, balki umumiy xizmatlar bozoriga ham qo‘shimcha daromad olib keladi. Yangi imtiyoz esa O‘zbekistonni mintaqada ishbilarmonlik tadbirlari uchun yanada raqobatbardosh yo‘nalishga aylantirishi mumkin.
…