В преддверии борьбы за мировую шахматную корону действующий чемпион Гукеш Доммараджу дал высокую оценку своему будущему сопернику Джавохиру Синдарову. Индийский гроссмейстер особо отметил талант узбекского шахматиста и его отношение к игре, назвав его гением. Перед решающим поединком за звание чемпиона мира отношения между соперниками, их личные оценки и психологическое состояние находятся в центре внимания любителей шахмат. Говоря о шахматном потенциале Джавохира Синдарова, действующий чемпион мира Гукеш Доммараджу не скрывал своего искреннего уважения к узбекскому гроссмейстеру. Об этом сообщил официальный сайт Международной шахматной федерации (ФИДЭ). «Он очень талантлив. Короче говоря — гений!» В беседе с журналистами перед матчем за звание чемпиона мира, который пройдет в Швейцарии, Гукеш Доммараджу признал мастерство, талант и преданность делу Джавохира Синдарова.

«Он очень талантлив и предан делу. Короче говоря — гений!» — сказал действующий чемпион мира об узбекском гроссмейстере. Эта характеристика имеет особое значение, так как была озвучена накануне конкуренции самого высокого уровня в мировых шахматах. Гукеш показал, что оценивает Синдарова не как обычного соперника, а как необычайно талантливого игрока с огромными возможностями в шахматах. Синдаров проанализировал вероятную тактику Гукеша Джавохир Синдаров также обратил внимание на результаты и стиль игры своего будущего соперника в последних турнирах. Узбекский гроссмейстер связал некоторые поражения Гукеша с его стремлением побеждать в любой ситуации. По мнению Синдарова, в матче за звание чемпиона мира индийский шахматист может продемонстрировать более осторожную игру по сравнению с предыдущими турнирами. Это означает, что в дуэли между двумя гроссмейстерами решающее значение будут иметь не только шахматное мастерство, но и тактический подход, терпение и психологическая устойчивость.