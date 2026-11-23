«Джавохир Синдаров — гений!»: Гукеш дал неожиданную характеристику узбекскому шахматисту
В преддверии борьбы за мировую шахматную корону действующий чемпион Гукеш Доммараджу дал высокую оценку своему будущему сопернику Джавохиру Синдарову. Индийский гроссмейстер особо отметил талант узбекского шахматиста и его отношение к игре, назвав его гением.
Перед решающим поединком за звание чемпиона мира отношения между соперниками, их личные оценки и психологическое состояние находятся в центре внимания любителей шахмат. Говоря о шахматном потенциале Джавохира Синдарова, действующий чемпион мира Гукеш Доммараджу не скрывал своего искреннего уважения к узбекскому гроссмейстеру.
Об этом сообщил официальный сайт Международной шахматной федерации (ФИДЭ).
«Он очень талантлив. Короче говоря — гений!»
В беседе с журналистами перед матчем за звание чемпиона мира, который пройдет в Швейцарии, Гукеш Доммараджу признал мастерство, талант и преданность делу Джавохира Синдарова.
«Он очень талантлив и предан делу. Короче говоря — гений!» — сказал действующий чемпион мира об узбекском гроссмейстере.
Эта характеристика имеет особое значение, так как была озвучена накануне конкуренции самого высокого уровня в мировых шахматах. Гукеш показал, что оценивает Синдарова не как обычного соперника, а как необычайно талантливого игрока с огромными возможностями в шахматах.
Синдаров проанализировал вероятную тактику Гукеша
Джавохир Синдаров также обратил внимание на результаты и стиль игры своего будущего соперника в последних турнирах. Узбекский гроссмейстер связал некоторые поражения Гукеша с его стремлением побеждать в любой ситуации.
По мнению Синдарова, в матче за звание чемпиона мира индийский шахматист может продемонстрировать более осторожную игру по сравнению с предыдущими турнирами. Это означает, что в дуэли между двумя гроссмейстерами решающее значение будут иметь не только шахматное мастерство, но и тактический подход, терпение и психологическая устойчивость.
Первая партия за звание чемпиона мира — 24 ноября
Первая партия за звание чемпиона мира между Джавохиром Синдаровым и Гукешем Доммараджу состоится 24 ноября. Согласно результатам жеребьевки, в стартовой партии узбекский гроссмейстер будет играть белыми фигурами.
Чемпионская дуэль будет состоять из 14 классических партий. Если по итогам основных встреч общий счет окажется равным, обладателя звания чемпиона мира определят тай-брейки.
Для Джавохира Синдарова это не только одно из важнейших испытаний в личной карьере, но и возможность еще больше укрепить авторитет узбекских шахмат на мировой арене. Высокая оценка, данная действующим чемпионом узбекскому гроссмейстеру, является одним из сигналов того, насколько серьезной будет конкуренция в предстоящей дуэли.
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