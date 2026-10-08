Uzbekistan: why are citizens taking out the most loans? Central Bank analysis

·51·Экономика
Uzbekistan: why are citizens taking out the most loans? Central Bank analysis

В Узбекистане сохраняется высокий спрос населения на заемные средства. В аналитическом обзоре Центрального банка Республики Узбекистан, посвященном итогам II квартала текущего года, обнародованы важные сведения о тенденциях кредитования населения, уровне доходов и целях, на которые чаще всего направляются средства.

Результаты отчета показывают, что стремление к заимствованиям заметно возросло не только среди средних слоев населения, но и среди граждан с высокими доходами.

У кого самая высокая потребность? Статистика по доходам

Опросы Центрального банка четко отразили в цифрах потребность в кредитах среди различных групп населения по уровню доходов:

  • Лица с доходом от 3 миллионов до 10 миллионов сумов: В этой группе зафиксирован самый высокий спрос на заемные средства — 57–59 процентов респондентов заявили об увеличении потребности в дополнительных заемных средствах в ближайшей перспективе;

  • Лица с доходом от 15 миллионов до 20 миллионов сумов: Доля граждан этой категории, ожидающих роста потребности в кредитовании, составила 44 процента;

  • Лица с доходом свыше 20 миллионов сумов: Среди высокодоходного слоя этот показатель также довольно высок — 53 процента опрошенных сообщили о потребности в кредитных средствах.

Куда направляются кредитные средства?

Граждане планируют тратить получаемые кредиты преимущественно на покрытие жизненно необходимых расходов и социальные нужды:

  • Основные направления: Население намерено направлять кредитные средства в первую очередь на ремонт жилья, расходы на образование и другие повседневные нужды;

  • Традиционные расходы стабильны: Расходы, связанные с проведением свадебных торжеств, покупкой автомобилей и лечением, остаются одинаково важными во всех группах доходов и входят в число основных сфер направления кредитных средств.

Данный анализ Центрального банка показывает, что потребительская активность населения в стране сохраняется, однако потребность в финансовой поддержке в таких сферах, как образование, жилищное строительство и медицина, по-прежнему имеет приоритетное значение.

Центральный банктенденции кредитованияспрос на дополнительные кредиты
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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