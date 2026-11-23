С возрастом некоторым людям становится сложнее переносить холод и согреваться. Это можно объяснить не только замедлением обмена веществ, но и взаимосвязью между иммунными клетками и жировой тканью в организме. Ученые выявили новый механизм, влияющий на этот процесс.

Результаты исследования, проведенного при участии ученых из Института Бекмана (США), Уханьского университета (Китай) и других научных учреждений, были опубликованы в журнале Nature.

В ходе исследования изучалась бурая жировая ткань, которая помогает организму вырабатывать тепло. В отличие от белого жира, который обычно накапливает энергию в качестве резерва, бурый жир расходует энергию и генерирует тепло. Важную роль в этом процессе играет белок UCP1.

Ученые обнаружили, что активность клеток бурого жира неоднородна. Некоторые из них вырабатывают больше тепла, в то время как другие работают относительно вяло.