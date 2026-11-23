Почему пожилым людям трудно согреться? Ученые нашли новую причину
С возрастом некоторым людям становится сложнее переносить холод и согреваться. Это можно объяснить не только замедлением обмена веществ, но и взаимосвязью между иммунными клетками и жировой тканью в организме. Ученые выявили новый механизм, влияющий на этот процесс.
Результаты исследования, проведенного при участии ученых из Института Бекмана (США), Уханьского университета (Китай) и других научных учреждений, были опубликованы в журнале Nature.
В ходе исследования изучалась бурая жировая ткань, которая помогает организму вырабатывать тепло. В отличие от белого жира, который обычно накапливает энергию в качестве резерва, бурый жир расходует энергию и генерирует тепло. Важную роль в этом процессе играет белок UCP1.
Ученые обнаружили, что активность клеток бурого жира неоднородна. Некоторые из них вырабатывают больше тепла, в то время как другие работают относительно вяло.
Согласно исследованию, иммунные клетки, называемые нейтрофилами и макрофагами, выделяют сигнальную молекулу под названием IL-1β. Она воздействует на ряд биохимических процессов в клетках бурого жира, подавляя активность белка UCP1. В результате способность клеток вырабатывать тепло снижается.
В условиях холода активируется симпатическая нервная система, что снижает выброс IL-1β иммунными клетками. Это способствует активации бурой жировой ткани и выработке большего количества тепла.
Однако с возрастом адаптивность этого механизма снижается. Ученые обнаружили, что уровень IL-1β в бурой жировой ткани пожилых мышей примерно в шесть раз выше, чем у молодых особей. При этом количество белка UCP1, важного для выработки тепла, снизилось на 40 процентов.
В экспериментах по воздействию холодом также наблюдалась большая разница между молодыми и пожилыми мышами. Например, после пребывания при температуре 6 градусов тепла в течение суток доля активных клеток бурого жира у молодых мышей достигла 61,7 процента, тогда как у пожилых животных этот показатель составил всего 15 процентов.
Ученые также проверили возможность воздействия на этот процесс. У пожилых мышей, получавших препарат мифепристон, блокирующий рецепторы глюкокортикоидов, активность клеток бурого жира повысилась. Также наблюдались положительные изменения в показателях устойчивости к холоду и расхода энергии.
Тем не менее, эти результаты пока не означают, что у людей будет наблюдаться такой же эффект. Исследование проводилось в основном на животных, а первоначальные наблюдения за бурой жировой тканью человека основывались на ограниченных выборках.
По мнению ученых, это открытие помогает понять, почему с возрастом способность организма адаптироваться к холоду снижается. В будущем более глубокое изучение этого механизма может стать основой для новых исследований, направленных на улучшение процесса выработки тепла у пожилых людей.
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