Что сказал Энрике после победы над «Манчестер Сити» со счетом 4:2?

·66·Спорт
Что сказал Энрике после победы над «Манчестер Сити» со счетом 4:2?

Во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА парижский «ПСЖ» добился яркой и бескомпромиссной победы над действующим грандом Англии «Манчестер Сити» со счетом 4:2. После завершения результативного поединка главный тренер парижан Луис Энрике в беседе с журналистами известного французского издания Л'Éкуипе дал открытые ответы на важные вопросы вокруг матча.

Испанский специалист высказался о трудностях, с которыми столкнулась его команда, успешной серии против английских клубов и своей главной цели.

«После 0:3 они пошли на большой риск»

На пресс-конференции журналисты поинтересовались, почему по ходу встречи в игре «ПСЖ» наблюдались резкие колебания:

  • Давление соперника: «Соперник уступал со счетом 0:3, и, естественно, “Манчестер Сити” пошел на большой риск. В такой ситуации очень сложно полностью контролировать происходящее на поле;

  • Результат важен: Верно, по ходу игры мы столкнулись с определенными проблемами, но как бы то ни было, мы одержали важную победу над грандом АПЛ», — заявил Энрике.

«Европе не послание нужно, а главный трофей»

На вопрос в стиле «Отправили ли вы этой победой серьезный сигнал континенту?» тренер ответил твердо, оставшись верным своему стилю:

  • Цель ясна: «Нет, какое может быть послание? Наша главная цель — выиграть Лигу чемпионов;

  • Значение этапа: На данном — начальном общем этапе турнира совершенно не важно, кто выглядит лучше всех. Главное — одержать триумф на финишной прямой».

«Волшебная серия» против британских клубов

Луис Энрике пошутил с журналистами по поводу своей серии успешных матчей подряд против команд из АПЛ:

  • Психологическое превосходство: «Надеюсь, что так (смеется). Это действительно получается отличная серия;

  • Ждет новое испытание: Однако рекорд меня вовсе не интересуют. Мы вернемся сюда, в Англию, через несколько недель на гостевой матч против “Астон Виллы”. Будем рады снова вас увидеть», — подытожил специалист.

На очереди суперстолкновение: бой с «Барселоной»

Хотя крупная победа над «Манчестер Сити» подняла настроение парижанам, впереди их ждет еще более принципиальное противостояние:

  • Интрига 3-го тура: В следующем 3-туре общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет против каталонской «Барселоны» — бывшей команды Луиса Энрике;

  • Большой интерес: Предстоящая битва между двумя еврограндами вне всяких сомнений определит лидерство в группе и статус главных фаворитов в соревновании.

ПСЖМанчестер СитиЛига чемпионовЛуис Энрике
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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