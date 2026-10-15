Что сказал Энрике после победы над «Манчестер Сити» со счетом 4:2?
Во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА парижский «ПСЖ» добился яркой и бескомпромиссной победы над действующим грандом Англии «Манчестер Сити» со счетом 4:2. После завершения результативного поединка главный тренер парижан Луис Энрике в беседе с журналистами известного французского издания Л'Éкуипе дал открытые ответы на важные вопросы вокруг матча.
Испанский специалист высказался о трудностях, с которыми столкнулась его команда, успешной серии против английских клубов и своей главной цели.
«После 0:3 они пошли на большой риск»
На пресс-конференции журналисты поинтересовались, почему по ходу встречи в игре «ПСЖ» наблюдались резкие колебания:
Давление соперника: «Соперник уступал со счетом 0:3, и, естественно, “Манчестер Сити” пошел на большой риск. В такой ситуации очень сложно полностью контролировать происходящее на поле;
Результат важен: Верно, по ходу игры мы столкнулись с определенными проблемами, но как бы то ни было, мы одержали важную победу над грандом АПЛ», — заявил Энрике.
«Европе не послание нужно, а главный трофей»
На вопрос в стиле «Отправили ли вы этой победой серьезный сигнал континенту?» тренер ответил твердо, оставшись верным своему стилю:
Цель ясна: «Нет, какое может быть послание? Наша главная цель — выиграть Лигу чемпионов;
Значение этапа: На данном — начальном общем этапе турнира совершенно не важно, кто выглядит лучше всех. Главное — одержать триумф на финишной прямой».
«Волшебная серия» против британских клубов
Луис Энрике пошутил с журналистами по поводу своей серии успешных матчей подряд против команд из АПЛ:
Психологическое превосходство: «Надеюсь, что так (смеется). Это действительно получается отличная серия;
Ждет новое испытание: Однако рекорд меня вовсе не интересуют. Мы вернемся сюда, в Англию, через несколько недель на гостевой матч против “Астон Виллы”. Будем рады снова вас увидеть», — подытожил специалист.
На очереди суперстолкновение: бой с «Барселоной»
Хотя крупная победа над «Манчестер Сити» подняла настроение парижанам, впереди их ждет еще более принципиальное противостояние:
Интрига 3-го тура: В следующем 3-туре общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет против каталонской «Барселоны» — бывшей команды Луиса Энрике;
Большой интерес: Предстоящая битва между двумя еврограндами вне всяких сомнений определит лидерство в группе и статус главных фаворитов в соревновании.
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