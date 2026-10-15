Сирочбек Исмоилов защитит титул WBA Асиа в Южной Корее — кто соперник?

·46·Спорт
Сирочбек Исмоилов защитит титул WBA Асиа в Южной Корее — кто соперник?

Выступающий в легкой весовой категории профессионального бокса, не потерпевший ни одного поражения талантливый узбекистанец, обладатель пояса WBA Асиа Сирочбек Исмоилов проведет очередную защиту своего чемпионского титула. Стали известны все официальные подробности предстоящего выступления и соперника 25-летнего соотечественника.

Мастер кожистых перчаток, известный на ринге под прозвищем «Сиро Чой», проведет свое очередное испытание на аренах Южной Кореи.

Когда и где пройдет бой?

Подробности противостояния за чемпионский пояс следующие:

  • Дата и место: Вечер профессионального бокса состоится 24 октября в городе Намьянджу Республики Корея;

  • Статус титула: Поединок пройдет за престижный чемпионский пояс WBA Асиа в легком весе;

  • Цель: Наш соотечественник нацелен на успешную защиту принадлежащего ему азиатского пояса и дальнейшее укрепление своих позиций в международном рейтинге.

О сопернике: опытный индиец Кейшам Сингх

В этом турнире узбекскому боксеру будет противостоять его ровесник, представляющий Индию:

  • Личность соперника: Боец — 25-летний Кейшам Лукисун Сингх (Кеишам Лукисун Сингх);

  • Опыт и количество боев: Индийский мастер кожаных перчаток провел на профессиональном ринге 17 боев, в которых одержал 14 побед и потерпел 3 поражения;

  • Опасная сторона: Сингх провел в профессиональном боксе больше раундов, чем Сирочбек, и считается одним из боксеров с серьезной школой.

Рекорд «Сиро Чоя»: Абсолютно безупречная серия

Сирочбек Исмоилов за короткое время успел завоевать внимание любителей профессионального бокса:

  • Карьера без поражений: Узбекский боксер за свою профессиональную карьеру провел 11 боев и во всех (11-0) добился убедительных побед над соперниками;

  • Активность на корейском ринге: Его бои под прозвищем «Сиро Чой» с большим интересом отслеживаются местными корейскими промоутерами и зрителями.

Ожидается, что предстоящий бой в Намьянджу станет одним из решающих поединков на пути Сирочбека Исмоилова к попаданию в топ-15 мирового рейтинга бокса и началу борьбы за основные мировые чемпионские пояса в будущем.

Сирочбек ИсмоиловWBA AsiaКейшам СингхНамьянджу
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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