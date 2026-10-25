Шторм оборвал сети: чрезвычайная ситуация в Шотландии, Англии и Ирландии

·50·Мир
Шторм оборвал сети: чрезвычайная ситуация в Шотландии, Англии и Ирландии

Обрушившийся на территорию Великобритании и Ирландии очередной разрушительный шторм «Боэло» нанес огромный ущерб. По данным телеканала Sky News, в результате сильного циклона и урагана десятки тысяч домов по всему региону остались полностью без электроснабжения.

Это стало вторым крупным бедствием, обрушившимся на остров за последние несколько дней: новый удар последовал до того, как были полностью ликвидированы последствия шторма «Остин», произошедшего ранее — 23 октября.

Скорость ветра 38 м/с: Наиболее пострадавшие районы

Масштабы стихийного бедствия быстро росли, нанеся серьезный ущерб инфраструктуре:

  • Рекордная скорость ветра: в Шотландии порывы ветра местами достигали 38 метров в секунду, а на территории Англии — до 31,1 м/с;

  • Более 57 тысяч домов во тьме: по состоянию на утро 25 октября в графствах Большой Манчестер, Камбрия и Ланкашир на севере Англии более 57 тысяч домохозяйств остались без света;

  • Ситуация в соседних регионах: в воскресенье также было зафиксировано, что тысячи потребителей остались без света в Ирландии и Северной Ирландии;

  • Самый тяжелый удар: Юго-Западный регион, Южный Уэльс, а также Западный и Восточный Мидленд были определены как зоны, понесшие наибольший ущерб от стихии.

Оранжевый уровень опасности и мобилизация экстренных служб

Из-за тяжелых погодных условий соответствующие ведомства предупреждают население:

  • Предупреждение метеослужбы: Метеорологическая служба Великобритании оставила в силе желтый и предпоследний оранжевый уровни опасности для всей северной части Британии;

  • Непрерывный труд спасателей: Оператор электросетей Англии и Уэльса — компания Натионал Грид сообщила, что специальные бригады восстановили свет в более чем 131 тысяче домов и объектов, пострадавших от предыдущего шторма «Остин», однако «Боэло» вызвал новые отключения;

  • Меры безопасности: Специалисты рекомендуют жителям без необходимости не выходить на улицу во время сильного ветра и держаться подальше от опасных деревьев и сооружений.

Шторм БоэлоВеликобританияNational GridШотландия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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