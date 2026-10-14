Сегодня в Ташкенте с 20:00 ожидается ухудшение качества воздуха

·34·Узбекистан
Сегодня в Ташкенте с 20:00 ожидается ухудшение качества воздуха

14 октября вечером в Ташкенте прогнозируется усиление загрязнения воздуха. После 19:00 количество вредных частиц увеличится, и в период с 20:00 до 23:00 качество воздуха может достичь нездорового уровня для чувствительных людей.

Согласно прогнозу, индекс качества воздуха (AQI) составит от 100 до 150. Такие условия могут негативно повлиять на детей, пожилых людей, а также лиц с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

В связи с этим вышеуказанной категории граждан рекомендуется воздерживаться от длительного пребывания на открытом воздухе и ограничить физическую активность в вечернее время.

ТашкентAQIзагрязнение воздухакачество воздуха в Ташкенте
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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