Сегодня в Ташкенте с 20:00 ожидается ухудшение качества воздуха

14 октября вечером в Ташкенте прогнозируется усиление загрязнения воздуха. После 19:00 количество вредных частиц увеличится, и в период с 20:00 до 23:00 качество воздуха может достичь нездорового уровня для чувствительных людей.

Согласно прогнозу, индекс качества воздуха (AQI) составит от 100 до 150. Такие условия могут негативно повлиять на детей, пожилых людей, а также лиц с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

В связи с этим вышеуказанной категории граждан рекомендуется воздерживаться от длительного пребывания на открытом воздухе и ограничить физическую активность в вечернее время.