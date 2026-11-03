Неожиданная польза обычного курта: почему его рекомендуют добавлять в зубную пасту?

Традиционная национальная закуска, которую так любит наш народ — курт, может быть не только вкусным и питательным продуктом, но и уникальным природным средством для укрепления здоровья полости рта. Хотя многие воспринимают курт как обычный перекус, его состав оказывает неожиданное положительное воздействие в борьбе с проблемами зубов и десен.

Согласно популярному в сети лайфхаку, порошок из измельченного курта можно использовать в уходе за полостью рта в качестве натуральной отбеливающей и укрепляющей добавки.

Сочетание с зубной пастой: как работает лайфхак?

Использование измельченного курта во время чистки зубов проявляет ряд гигиенических и лечебных свойств:

Натуральное отбеливание: превращенный в порошок курт помогает очистить поверхность от желтого налета и пятен от чая или кофе, не повреждая зубную эмаль;

Устранение кровоточивости десен: при регулярном и правильном применении он укрепляет десны и помогает остановить кровотечение во время чистки;

Устранение неприятного запаха: полезные природные компоненты в его составе очищают микрофлору полости рта, обеспечивая длительную свежесть.

Сила молочной кислоты и кальция: щит против пародонтоза

Такие целебные свойства курта обусловлены его натуральным биологическим составом:

Высокое содержание кальция: будучи молочным продуктом, курт чрезвычайно богат кальцием. Этот минерал питает зубную эмаль и служит для укрепления микротрещин;

Натуральная молочная кислота: молочная кислота замедляет развитие вредных бактерий во рту, предотвращая кариес и серьезное заболевание десен — пародонтоз;

Кислотно-щелочной баланс: нормализуя pH-баланс в полости рта, он снижает риск образования зубного камня.

Этот простой и недорогой натуральный метод является одним из удобных дополнительных средств для тех, кто хочет ухаживать за зубами в домашних условиях без использования химических препаратов.