Вопросы безопасности и военно-технического сотрудничества в Центрально-Азиатском регионе вновь вышли на повестку дня. Министерства обороны России и Казахстана официально подписали план двустороннего военного сотрудничества на 2027 год. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов, прибывший в Казахстан с официальным рабочим визитом.

В ходе переговоров стороны выразили намерение вывести стратегическое партнерство, подготовку кадров и совместные инициативы в оборонной сфере на новый уровень.

Российские испытательные полигоны и благодарность сторон

В ходе встречи отдельно обсуждалась деятельность существующих военных объектов и испытательных полигонов между двумя государствами:

Вопрос полигонов: Глава оборонного ведомства России Андрей Белоусов выразил благодарность коллегам за практическое содействие в решении вопросов, связанных с полноценным и стабильным функционированием российских испытательных полигонов, расположенных на территории Казахстана;

Формат переговоров: Данный план был оформлен после прямой встречи и обсуждений между министрами обороны двух стран в Астане.

Что включает в себя военный план на 2027 год?

Согласно официальному заявлению пресс-службы Министерства обороны Казахстана, утвержденный стратегический документ опирается на три основных столпа:

Подготовка военных кадров и образование: Усиление обмена в сфере оборонного образования, обмен опытом между преподавателями военных вузов, а также организация совместных научно-практических конференций и семинаров;

Боевая подготовка и опыт: Взаимный обмен навыками по секретам профессиональной боевой подготовки и практическим опытом между подразделениями армий обеих стран;

Военно-техническое партнерство: Координация двусторонних связей в области современных вооружений и оборонных технологий.

Это соглашение, занимающее важное место в архитектуре региональной безопасности, четко определяет направления сотрудничества вооруженных сил двух государств на ближайшую перспективу.