Россия и Казахстан утвердили план военного сотрудничества: детали нового соглашения

·50·Мир
Россия и Казахстан утвердили план военного сотрудничества: детали нового соглашения
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  • Министерства обороны России и Казахстана официально подписали план двустороннего военного сотрудничества на 2027 год.
  • В ходе встречи в Астане министр обороны России Андрей Белоусов выразил благодарность за помощь в обеспечении деятельности российских испытательных полигонов на территории Казахстана.

Вопросы безопасности и военно-технического сотрудничества в Центрально-Азиатском регионе вновь вышли на повестку дня. Министерства обороны России и Казахстана официально подписали план двустороннего военного сотрудничества на 2027 год. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов, прибывший в Казахстан с официальным рабочим визитом.

В ходе переговоров стороны выразили намерение вывести стратегическое партнерство, подготовку кадров и совместные инициативы в оборонной сфере на новый уровень.

Российские испытательные полигоны и благодарность сторон

В ходе встречи отдельно обсуждалась деятельность существующих военных объектов и испытательных полигонов между двумя государствами:

  • Вопрос полигонов: Глава оборонного ведомства России Андрей Белоусов выразил благодарность коллегам за практическое содействие в решении вопросов, связанных с полноценным и стабильным функционированием российских испытательных полигонов, расположенных на территории Казахстана;

  • Формат переговоров: Данный план был оформлен после прямой встречи и обсуждений между министрами обороны двух стран в Астане.

Что включает в себя военный план на 2027 год?

Согласно официальному заявлению пресс-службы Министерства обороны Казахстана, утвержденный стратегический документ опирается на три основных столпа:

  • Подготовка военных кадров и образование: Усиление обмена в сфере оборонного образования, обмен опытом между преподавателями военных вузов, а также организация совместных научно-практических конференций и семинаров;

  • Боевая подготовка и опыт: Взаимный обмен навыками по секретам профессиональной боевой подготовки и практическим опытом между подразделениями армий обеих стран;

  • Военно-техническое партнерство: Координация двусторонних связей в области современных вооружений и оборонных технологий.

Это соглашение, занимающее важное место в архитектуре региональной безопасности, четко определяет направления сотрудничества вооруженных сил двух государств на ближайшую перспективу.

Андрей БелоусовМинистерство обороны Казахстанароссийско-казахстанское военное сотрудничествобезопасность в Центральной Азии
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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