После смерти нападающего в результате столкновения на поле вратарь удалил все свои страницы

·61·Спорт
После смерти нападающего в результате столкновения на поле вратарь удалил все свои страницы
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  • В матче между клубами «Тенерифе» и «Андорра» в рамках 12-го тура Сегунды 28-летний нападающий Хесус де Мигель скончался в результате столкновения с вратарем соперника Хесусом Овоно.
  • После трагического инцидента, произошедшего на 7-й минуте игры, врачи пытались реанимировать футболиста в течение 20 минут при остановке сердца и дыхания.
  • Однако спортсмен скончался утром 3 ноября.

Испанский футбол понес тяжелую утрату. Матч 12-го тура Сегунды между клубами «Тенерифе» и «Андорра» завершился страшной трагедией, потрясшей футбольную общественность. 28-летний нападающий Хесус де Мигель, столкнувшийся на поле с вратарем соперника, скончался в больнице.

Инцидент произошел на 7-й добавленной минуте основного времени матча. Вратарь команды «Андорра» Хесус Овоно, вышедший из ворот, чтобы помочь команде сравнять счет, совершил жесткое столкновение с де Мигелем недалеко от центра поля. Судья немедленно показал голкиперу красную карточку, однако нападающий «Тенерифе» после удара остался лежать на поле без движения и потерял сознание.

20-минутная клиническая смерть и страшная весть из больницы

Врачи начали оказывать экстренную помощь прямо на поле:

  • Остановка сердца и дыхания: По сообщениям местных СМИ, пока футболист лежал на поле, его сердце и дыхание останавливались почти на 20 минут;

  • Борьба в больнице: Футболист был экстренно доставлен в ближайший медицинский центр на реанимобиле. Несмотря на все усилия специалистов, Хесус де Мигель скончался рано утром 3 ноября.

«Безутешно рыдал в раздевалке»: Психологическое состояние вратаря

Как сообщает авторитетное испанское издание АС, голкипер «Андорры» и сборной Экваториальной Гвинеи Хесус Овоно, ставший виновником рокового столкновения, крайне тяжело переживает случившееся:

  • Слезы и молитвы: Удаленный с поля вратарь долго плакал в раздевалке и молился за спасение жизни соперника;

  • Попытка попросить прощения у семьи: Еще до того, как новость о смерти де Мигеля стала широко известна, Овоно пытался лично связаться с его семьей, чтобы принести извинения и предложить любую финансовую и моральную помощь;

  • Реакция близких: Окружение голкипера подчеркивает, что он не хотел причинить вред: «Он очень заботливый и добрый парень. У него в мыслях не было причинить вред сопернику».

Ненависть в социальных сетях и удаление страниц

После этого фатального столкновения Овоно оказался под мощным давлением:

  • Тысячи болельщиков и агрессивных пользователей начали обвинять вратаря в умышленной грубости, засыпая его оскорблениями и унизительными комментариями;

  • Чтобы избежать психологического давления и угроз, Хесус Овоно был вынужден временно полностью закрыть все свои официальные страницы в социальных сетях.

Королевская испанская футбольная федерация и клубы выразили глубокие соболезнования семье погибшего спортсмена и приняли решение начинать все последующие матчи лиги с минуты молчания.

Хесус де МигельТенерифеАндорраИспанский футбол
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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