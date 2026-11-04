Джахонгир Зокиров и Рахматулло Бойматов выйдут на ринг в рамках карда Зуффа Боксинг 13

·51·Спорт
Джахонгир Зокиров и Рахматулло Бойматов выйдут на ринг в рамках карда Зуффа Боксинг 13
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  • Узбекские боксеры Джахонгир Зокиров и Рахматулло (Тулло)
  • Бойматов выступят на турнире Zuffa Boxing 13 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
  • Джахонгир Зокиров проведет бой в супертяжелом весе против канадца Брэндона Колантонио, рассчитанный на 6 раундов.
  • Рахматулло Бойматов выступит в полутяжелом весе против ганца Моро Канлы в поединке, рассчитанном на 8 раундов.

На арене «Те Венуе» в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в рамках серии «Риядх Сеасон» состоится большой спортивный праздник для любителей профессионального бокса — турнир Зуффа Боксинг 13. В этом престижном боксерском вечере честь Узбекистана будут защищать два перспективных мастера кожаной перчатки — Джахонгир Зокиров и Рахматулло (Тулло) Бойматов.

Объявлен полный официальный файт-кард турнира, стали известны соперники наших соотечественников и регламент боев.

Поединки наших соотечественников: весовые категории, раунды и анализ соперников

Боксеры из Узбекистана выйдут на ринг в предварительной части турнира (прелимс):

  • Джахонгир Зокиров вс Брэндон Колантонио: Это противостояние в супертяжелой весовой категории (Хеавйвеигхт) рассчитано на 6 раундов. Соперником Зокирова станет опытный канадец Брэндон Колантонио. На сегодняшний день Колантонио провел на профессиональном ринге 10 боев, одержав 8 побед и потерпев 2 поражения;

  • Рахматулло Бойматов вс Моро Канла: В поединке в полутяжелом весе (Лигхт Хеавйвеигхт), рассчитанном на 8 раундов, Бойматов встретится с представителем Ганы Моро Канлой. Канла считается довольно серьезным и неудобным соперником — на его счету 10 побед и всего 1 поражение.

Когда и на какой арене пройдут соревнования?

  • Дата и место: Бои стартуют в субботу, 14 ноября, в комплексе «Те Венуе» в Эр-Рияде;

  • Международная трансляция: Поединки будут транслироваться в прямом эфире по всему миру через платформы «Sky Sports» и «Парамунт+».

Основной кард (Маин Кард): центральные бои вечера

В основной кард турнира Зуффа Боксинг 13 вошли противостояния с участием ряда всемирно известных звезд:

  • Главный бой: 10-раундовый поединок в суперсреднем весе (Супер Миддлевеигхт) между Карлосом Адамесом (Доминиканская Республика) и Джеромом Уорбертоном (Уэльс);

  • Со-главное событие: В легчайшем весе (Бантамвеигхт) бывший чемпион мира из Австралии Джейсон Молони проведет 10-раундовый бой против мексиканца Андреса Терана;

  • Также в суперсреднем весе француз Бруно Сурас сразится с поляком Камилем Беднареком в 10-раундовом поединке.

Джахонгир Зокиров и Рахматулло Бойматов выйдут на ринг в рамках карда Зуффа Боксинг 13

Ожидается, что эта крупная площадка в Эр-Рияде станет для узбекских мастеров кожаной перчатки одним из важнейших этапов на пути к продвижению в международных рейтингах и привлечению внимания престижных промоушенов.

Джахонгир ЗокировРахматулло БойматовZuffa Boxing 13Riyadh Season
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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