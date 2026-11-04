Джахонгир Зокиров и Рахматулло Бойматов выйдут на ринг в рамках карда Зуффа Боксинг 13

На арене «Те Венуе» в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в рамках серии «Риядх Сеасон» состоится большой спортивный праздник для любителей профессионального бокса — турнир Зуффа Боксинг 13. В этом престижном боксерском вечере честь Узбекистана будут защищать два перспективных мастера кожаной перчатки — Джахонгир Зокиров и Рахматулло (Тулло) Бойматов.

Объявлен полный официальный файт-кард турнира, стали известны соперники наших соотечественников и регламент боев.

Поединки наших соотечественников: весовые категории, раунды и анализ соперников

Боксеры из Узбекистана выйдут на ринг в предварительной части турнира (прелимс):

Джахонгир Зокиров вс Брэндон Колантонио: Это противостояние в супертяжелой весовой категории (Хеавйвеигхт) рассчитано на 6 раундов. Соперником Зокирова станет опытный канадец Брэндон Колантонио. На сегодняшний день Колантонио провел на профессиональном ринге 10 боев, одержав 8 побед и потерпев 2 поражения;

Рахматулло Бойматов вс Моро Канла: В поединке в полутяжелом весе (Лигхт Хеавйвеигхт), рассчитанном на 8 раундов, Бойматов встретится с представителем Ганы Моро Канлой. Канла считается довольно серьезным и неудобным соперником — на его счету 10 побед и всего 1 поражение.

Когда и на какой арене пройдут соревнования?

Дата и место: Бои стартуют в субботу, 14 ноября , в комплексе «Те Венуе» в Эр-Рияде;

Международная трансляция: Поединки будут транслироваться в прямом эфире по всему миру через платформы «Sky Sports» и «Парамунт+».

Основной кард (Маин Кард): центральные бои вечера

В основной кард турнира Зуффа Боксинг 13 вошли противостояния с участием ряда всемирно известных звезд:

Главный бой: 10-раундовый поединок в суперсреднем весе (Супер Миддлевеигхт) между Карлосом Адамесом (Доминиканская Республика) и Джеромом Уорбертоном (Уэльс);

Со-главное событие: В легчайшем весе (Бантамвеигхт) бывший чемпион мира из Австралии Джейсон Молони проведет 10-раундовый бой против мексиканца Андреса Терана;

Также в суперсреднем весе француз Бруно Сурас сразится с поляком Камилем Беднареком в 10-раундовом поединке.

Ожидается, что эта крупная площадка в Эр-Рияде станет для узбекских мастеров кожаной перчатки одним из важнейших этапов на пути к продвижению в международных рейтингах и привлечению внимания престижных промоушенов.