В Узбекистане за последние 15 лет увеличилась средняя продолжительность жизни населения. Согласно статистическим данным, с 2010 года ожидаемая средняя продолжительность жизни мужчин при рождении выросла с 71 до 75 лет.

У женщин этот показатель также увеличился. Если в 2010 году их средняя продолжительность жизни составляла 74,7 года, то за последние 15 лет она поднялась до 77,9 года.

Разрыв в средней продолжительности жизни между мужчинами и женщинами также сократился. В 2010 году эта разница составляла 3,7 года, а сейчас — 2,9 года.

Кроме того, число жителей Узбекистана в возрасте 85 лет и старше достигло 168 973 человек. Из них 86 805 — мужчины, а 82 168 — женщины.