Узбекские самбисты стали победителями в общекомандном зачете в Москве с 7 медалями
Сборная Узбекистана по самбо показала блестящий результат на Открытом кубке ШОС, прошедшем в Москве. Наши представители, участвовавшие в соревнованиях в составе 7 спортсменов, завоевали 7 медалей, в том числе 4 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые. Этот результат позволил узбекским самбистам занять первое место в общекомандном зачете среди 10 стран-участниц.
Узбекские самбисты завоевали 4 золотые медали
В городе Москве (Российская Федерация) завершились соревнования по самбо в рамках Открытого кубка Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Спортсмены, выступавшие в составе сборной Узбекистана, были награждены медалями во всех 7 весовых категориях и дисциплинах.
Сборная Узбекистана завершила турнир с 4 золотыми, 1 серебряной и 2 бронзовыми медалями.
Медали представителей нашей страны распределились следующим образом:
Золотые медали:
−64 кг: Сардор Олимжонов;
−72 кг: Мухлиса Турдиева;
−71 кг (боевое самбо): Шариф Кушаев;
−88 кг (боевое самбо): Мирзатилла Эгамназаров.
Серебряная медаль:
−98 кг: Шохжахон Голибов.
Бронзовые медали:
−79 кг: Мухаммадюсуф Юсуфжонов;
−54 кг: Шохида Хонтураева.
Узбекистан занял первое место среди 10 стран
Сборная Узбекистана по самбо участвовала в составе 7 спортсменов, и все они вошли в число призеров соревнований. Чемпионство четырех спортсменов и медали еще троих представителей позволили сборной показать высокий результат в общекомандном зачете.
Таким образом, узбекские самбисты заняли первое место среди сборных 10 стран, принимавших участие в Открытом кубке ШОС.
На церемонии награждения присутствовали руководитель спортивной делегации Узбекистана, ректор Спортивной академии Узбекистана Илхом Турсуналиев, а также председатель Ассоциации самбо Узбекистана Алишер Алимов.
Результат в Москве стал одним из успешных выступлений сборной Узбекистана по самбо на международной арене. Возвращение 7 спортсменов с 7 медалями и первое место в общекомандном зачете показали, что соревнования завершились для делегации успешно.
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