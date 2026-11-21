Сборная Узбекистана по самбо показала блестящий результат на Открытом кубке ШОС, прошедшем в Москве. Наши представители, участвовавшие в соревнованиях в составе 7 спортсменов, завоевали 7 медалей, в том числе 4 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые. Этот результат позволил узбекским самбистам занять первое место в общекомандном зачете среди 10 стран-участниц.

Узбекские самбисты завоевали 4 золотые медали

В городе Москве (Российская Федерация) завершились соревнования по самбо в рамках Открытого кубка Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Спортсмены, выступавшие в составе сборной Узбекистана, были награждены медалями во всех 7 весовых категориях и дисциплинах.

Сборная Узбекистана завершила турнир с 4 золотыми, 1 серебряной и 2 бронзовыми медалями.

Медали представителей нашей страны распределились следующим образом: