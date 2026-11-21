В столице Азербайджана, городе Баку, из-за фотографий в социальных сетях произошла семейная трагедия. 18-летний парень потребовал, чтобы сестра удалила свои фотографии из Instagram. После того как девушка отказалась это сделать, между ними вспыхнула ссора, и юноша напал на свою 23-летнюю сестру с ножом. В результате молодая женщина скончалась.

Комментарии в Instagram стали причиной семейного конфликта

Сообщается, что трагический инцидент произошел 16 ноября 2026 года в Баку.

Погибшей была 23-летняя художница Гюляра Мехтиева, а подозреваемым в ее убийстве является ее 18-летний сводный брат Ойхан Мехдиев. Отмечается, что у них был общий отец, но разные матери.

Ойхан Мехдиев был студентом второго курса Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта.

Согласно предварительным данным, юноша был недоволен фотографиями, которые сестра публиковала в социальных сетях. Особенно его приводили в ярость комментарии, оставленные под снимками посторонними мужчинами.

Он потребовал от сестры удалить эти фотографии из Instagram. Однако Гюляра не захотела этого делать. В результате между братом и сестрой возник острый конфликт.

Ссора на кухне закончилась трагедией

По имеющимся данным, вернувшись домой с учебы, Ойхан снова поссорился с сестрой на кухне. В ходе спора он нанес Гюляре три ножевых ранения. Удары пришлись в область сердца и шеи.

Услышав крики девушки, соседи вызвали помощь. Гюляру доставили в больницу, но врачам не удалось спасти ее жизнь.

18-летний парень задержан

Правоохранительные органы задержали подозреваемого Ойхана Мехдиева. По имеющейся информации, в ходе допроса он признался, что совершил преступление на почве ревности.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся первоначальные следственные действия. Правовая оценка действиям подозреваемого будет дана в ходе следствия и судебного разбирательства.

Этот инцидент является трагическим примером того, к каким тяжелым последствиям могут привести споры, возникшие из-за фотографий в социальных сетях или оставленных под ними комментариев. Однако никакая ревность, разногласия или личное недовольство не могут оправдать посягательство на человеческую жизнь.