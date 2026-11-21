Женская сборная Узбекистана по футболу проведет в Ташкенте два товарищеских матча против молодежной сборной России (игроки до 20 лет). Встречи состоятся 30 ноября и 2 декабря. Российский тренер охарактеризовала узбекских футболисток как сильного и боевитого соперника.

Обе встречи пройдут в Ташкенте

Как сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС), женская сборная России У-20 проведет два товарищеских матча против футболисток Узбекистана.

Обе встречи будут организованы в городе Ташкенте. Календарь матчей выглядит следующим образом:

30 ноября — первый товарищеский матч;

2 декабря — второй товарищеский матч.

Обе игры начнутся в 15:00 по ташкентскому времени.

Эти матчи дадут сборной Узбекистана возможность проверить свои силы на международной арене, повысить игровую практику футболисток и усовершенствовать командные взаимодействия.

Российский тренер похвалила сборную Узбекистана

Старший тренер женской сборной России У-20 Елена Медведь, комментируя предстоящие встречи с футболистками Узбекистана, отметила, что соперник им хорошо знаком.

По ее словам, команды уже встречались в прошлом году. Российский специалист особо подчеркнула физическую мощь, боевой дух и умение узбекских футболисток бороться на поле.

«Сборная Узбекистана нам хорошо знакома: в прошлом году мы играли с этой командой. Это крепкая, боевитая команда, которая умеет бороться на поле и никогда не дает сопернику расслабиться. Думаю, нас ждут интересные и полезные матчи. Для нас это хорошая возможность проверить себя против достойного соперника, оценить нашу физическую и тактическую подготовку, получить необходимую игровую практику. Уверена, что обе встречи будут интересны для зрителей», — сказала Елена Медведь.

Команды ждут интересные противостояния

Судя по словам российского тренера, предстоящие встречи имеют для обеих команд значение большее, чем просто контрольные игры.

Если футболистки Узбекистана получают шанс набраться опыта против международного соперника на своем поле, то сборная России ставит целью оценить свою физическую и тактическую готовность.

В двух матчах, которые пройдут в Ташкенте 30 ноября и 2 декабря, реальные возможности команд будут продемонстрированы на поле.