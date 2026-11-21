Обновлены актуальные цены на смартфоны iPhone. Помимо базовых моделей, предлагаются версии Pro и Pro Max с различным объемом памяти. В линейке iPhone 17 доступны варианты еСИМ + еСИМ и СИМ + еСИМ. В обеих конфигурациях данных устройств зарегистрированы 2 ИМЭИ.

Модели iPhone 15 и 16:

• iPhone 15, 128 ГБ — 659$

• iPhone 16, 128 ГБ — 849$

Модели iPhone 16 Pro:

• 128 ГБ памяти — 1099$

• 256 ГБ памяти — 1199$

• 512 ГБ памяти — 1299$

Модели iPhone 16 Pro Max:

• 256 ГБ памяти — 1299$

• 512 ГБ памяти — 1399$

Версии еСИМ + еСИМ (зарегистрированы 2 ИМЭИ)

iPhone 17:

• 256 ГБ — 949$

iPhone 17 Air:

• 256 ГБ, Блуе — 939$

• 256 ГБ, Блак — 939$

• 256 ГБ, Голд — 939$

• 256 ГБ, Вхите — 939$