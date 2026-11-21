Новые цены на iPhone 17 Pro и Pro Max
Обновлены актуальные цены на смартфоны iPhone. Помимо базовых моделей, предлагаются версии Pro и Pro Max с различным объемом памяти. В линейке iPhone 17 доступны варианты еСИМ + еСИМ и СИМ + еСИМ. В обеих конфигурациях данных устройств зарегистрированы 2 ИМЭИ.
Модели iPhone 15 и 16:
• iPhone 15, 128 ГБ — 659$
• iPhone 16, 128 ГБ — 849$
Модели iPhone 16 Pro:
• 128 ГБ памяти — 1099$
• 256 ГБ памяти — 1199$
• 512 ГБ памяти — 1299$
Модели iPhone 16 Pro Max:
• 256 ГБ памяти — 1299$
• 512 ГБ памяти — 1399$
Версии еСИМ + еСИМ (зарегистрированы 2 ИМЭИ)
iPhone 17:
• 256 ГБ — 949$
iPhone 17 Air:
• 256 ГБ, Блуе — 939$
• 256 ГБ, Блак — 939$
• 256 ГБ, Голд — 939$
• 256 ГБ, Вхите — 939$
iPhone 17 Pro:
• 256 ГБ, Оранге — 1279$ (Мега Сале)
• 256 ГБ, Дип Блуе — 1259$ (скидка)
• 256 ГБ, Силвер — 1339$
• 512 ГБ, Блуе — 1499$
• 512 ГБ, Оранге — 1299$ (скидка)
• 512 ГБ, Силвер — 1399$
• 1 ТБ, Оранге — 1649$ (скидка)
iPhone 17 Pro Max:
• 256 ГБ, Дип Блуе — 1369$
• 256 ГБ, Оранге — 1389$
• 256 ГБ, Силвер — 1439$
• 512 ГБ, Дип Блуе — 1549$ (скидка)
• 512 ГБ, Оранге — 1499$ (скидка)
• 512 ГБ, Силвер — 1699$
• 1 ТБ, Оранге — 1899$
• 1 ТБ, Блуе — 1849$
• 1 ТБ, Силвер — 1899$
• 2 ТБ, Блуе — 2199$
• 2 ТБ, Оранге — 2199$
• 2 ТБ, Силвер — 2399$
Версии СИМ + еСИМ (зарегистрированы 2 ИМЭИ)
iPhone 17:
• 256 ГБ — 949$
iPhone 17 Pro:
• 256 ГБ, Оранге — 1349$
• 256 ГБ, Дип Блуе — 1399$
• 256 ГБ, Силвер — 1429$
• 512 ГБ, Оранге — 1499$
• 512 ГБ, Силвер — 1599$
• 512 ГБ, Блуе — 1629$
• 1 ТБ, Оранге — 1699$ (Мега Сале)
• 1 ТБ, Силвер — 1879$ (скидка)
• 1 ТБ, Блуе — 1999$
iPhone 17 Pro Max:
• 256 ГБ, Дип Блуе — 1399$ (скидка)
• 256 ГБ, Оранге — 1399$
• 256 ГБ, Силвер — 1549$
• 512 ГБ, Оранге — 1649$
• 512 ГБ, Блуе — 1679$ (Мега Сале)
• 512 ГБ, Силвер — 1729$
• 1 ТБ, Оранге — 2029$
• 1 ТБ, Блуе — 1949$
• 1 ТБ, Силвер — 2099$
• 2 ТБ, Блуе — 2399$
• 2 ТБ, Оранге — 2399$
• 2 ТБ, Силвер — 2499$
Все цены указаны по состоянию на 21 ноября 2026 года.
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