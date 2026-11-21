Непобежденный узбекский боксер Руслан Абдуллаев нокаутировал мексиканского соперника в США и защитил свой чемпионский пояс. Теперь стал известен и его гонорар за этот победный бой. Согласно официальным данным, контрактная сумма узбекского боксера составила 25 тысяч долларов. Это эквивалентно почти 300 миллионам сумов. Абдуллаев получил 25 тысяч долларов за бой в США Стал известен гонорар профессионального боксера из Узбекистана Руслана Абдуллаева (6–0, 4 КО) за поединок, состоявшийся в городе Индио (штат Калифорния, США). Журналист Дэн Рафаэль, опираясь на официальные данные Атлетической комиссии штата Калифорния (КСАК), обнародовал контрактные гонорары спортсменов, принявших участие в боксерском вечере. Согласно этим данным, установленный гонорар Руслана Абдуллаева за этот бой составил 25 тысяч долларов. По текущему курсу это соответствует примерно 300 миллионам сумов.

Соперник узбекского боксера — мексиканец Хуан Меса Ангуло (9–4, 6 КО) — получил за бой 12 тысяч долларов. Таким образом, контрактный гонорар Абдуллаева оказался более чем в два раза выше, чем у его оппонента. Абдуллаев нокаутировал соперника в шестом раунде Напомним, что поединок между Русланом Абдуллаевым и Хуаном Меса Ангуло прошел в рамках боксерского вечера в городе Индио, штат Калифорния, США. Бой в первом полусреднем весе был рассчитан на восемь раундов. Однако узбекский боксер завершил встречу досрочно, отправив соперника в нокаут в шестом раунде. Таким образом, Абдуллаев одержал шестую победу на профессиональном ринге. В этом бою он также успешно защитил чемпионский пояс WBA Континентал Голд в первом полусреднем весе. Кто получил самый большой гонорар на боксерском вечере? В данных КСАК также приведены гонорары других спортсменов, участвовавших в боксерском вечере, организованном промоутерской компанией Голден Бой и транслировавшемся на платформе ДАЗН. Самый высокий гонорар среди них получила Габриэла Фундора — 240 тысяч долларов. Гонорар Амари Джонса составил 107,5 тысяч долларов, а Жасмины Запотоцны — 50 тысяч долларов. Ниже приведены контрактные гонорары спортсменов, участвовавших в боксерском вечере: