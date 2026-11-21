Объявлен гонорар Руслана Абдуллаева за нокаут в США
Непобежденный узбекский боксер Руслан Абдуллаев нокаутировал мексиканского соперника в США и защитил свой чемпионский пояс. Теперь стал известен и его гонорар за этот победный бой. Согласно официальным данным, контрактная сумма узбекского боксера составила 25 тысяч долларов. Это эквивалентно почти 300 миллионам сумов.
Абдуллаев получил 25 тысяч долларов за бой в США
Стал известен гонорар профессионального боксера из Узбекистана Руслана Абдуллаева (6–0, 4 КО) за поединок, состоявшийся в городе Индио (штат Калифорния, США).
Журналист Дэн Рафаэль, опираясь на официальные данные Атлетической комиссии штата Калифорния (КСАК), обнародовал контрактные гонорары спортсменов, принявших участие в боксерском вечере.
Согласно этим данным, установленный гонорар Руслана Абдуллаева за этот бой составил 25 тысяч долларов. По текущему курсу это соответствует примерно 300 миллионам сумов.
Соперник узбекского боксера — мексиканец Хуан Меса Ангуло (9–4, 6 КО) — получил за бой 12 тысяч долларов. Таким образом, контрактный гонорар Абдуллаева оказался более чем в два раза выше, чем у его оппонента.
Абдуллаев нокаутировал соперника в шестом раунде
Напомним, что поединок между Русланом Абдуллаевым и Хуаном Меса Ангуло прошел в рамках боксерского вечера в городе Индио, штат Калифорния, США.
Бой в первом полусреднем весе был рассчитан на восемь раундов. Однако узбекский боксер завершил встречу досрочно, отправив соперника в нокаут в шестом раунде.
Таким образом, Абдуллаев одержал шестую победу на профессиональном ринге. В этом бою он также успешно защитил чемпионский пояс WBA Континентал Голд в первом полусреднем весе.
Кто получил самый большой гонорар на боксерском вечере?
В данных КСАК также приведены гонорары других спортсменов, участвовавших в боксерском вечере, организованном промоутерской компанией Голден Бой и транслировавшемся на платформе ДАЗН.
Самый высокий гонорар среди них получила Габриэла Фундора — 240 тысяч долларов. Гонорар Амари Джонса составил 107,5 тысяч долларов, а Жасмины Запотоцны — 50 тысяч долларов.
Ниже приведены контрактные гонорары спортсменов, участвовавших в боксерском вечере:
Боксер
Гонорар
Габриэла Фундора
$240 000
Амари Джонс
$107 500
Жасмина Запотоцна
$50 000
ДеАндре Петтус
$37 500
Руслан Абдуллаев
$25 000
Кейден Гриффитс
$20 000
Виктор Моралес
$20 000
Рашиб Валадез
$18 000
Мануэль Флорес
$15 000
Хуан Меса Ангуло
$12 000
Хавьер Меса
$12 000
Джоэл Ириарте
$10 000
Жан Ривера
$10 000
Демлер Замора
$10 000
Амир Андерсон
$10 000
Дэвид Лопес
$9 000
Дарвин Галеано
$8 000
Даниэль Бучук
$8 000
Леонардо Санчес
$8 000
Себастьян Митри
$6 000
Энтони Альварадо
$6 000
Алан Айяла
$6 000
Рубен Гарсия
$5 000
Джонатан Фигероа
$5 000
Следует отметить, что указанные суммы являются контрактными гонорарами боксеров. Информация о том, включены ли в них дополнительные бонусы, налоги, доли менеджеров и промоутеров, не предоставлялась.
Для Руслана Абдуллаева очередная победа в США стала значимой не только защитой чемпионского пояса, но и продолжением его беспроигрышной карьеры в профессиональном боксе.
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