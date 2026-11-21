Американские ученые разработали специальные носки, которые помогают меньше уставать и экономить энергию при ходьбе на длинные дистанции. Эти инновационные носки плотно обхватывают стопу у основания пальцев, что способствует снижению усилий, затрачиваемых в процессе ходьбы. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Прокидингс оф те Роял Сокиетй Б: Биологикал Скиенкес.

Специальные носки были созданы исследователями из Техасского университета в США. Их главное отличие от обычных носков заключается в трех плотных лентах, вплетенных в ткань. Эти ленты надежно фиксируют переднюю часть стопы, предотвращая ее чрезмерное расширение в стороны при нагрузке.

Ученые установили, что в результате такого давления жесткость свода стопы, который сгибается во время ходьбы, увеличивается на 65 процентов. При этом на заключительном этапе шага сохраняется естественная подвижность стопы, что позволяет человеку легко отталкиваться от земли и двигаться вперед.

Как проходили испытания новых носков?

Для проверки эффективности технологии исследователи привлекли 12 здоровых добровольцев со средним возрастом 28 лет. Они ходили по беговой дорожке по пять минут сначала в обычных носках, купленных в магазине, а затем в специальных носках, разработанных учеными.

В ходе эксперимента специалисты также следили за процессом дыхания участников. В частности, измерялось количество кислорода, усваиваемого организмом при вдохе, и объем углекислого газа, выделяемого при выдохе. С помощью этих показателей оценивалось количество энергии, затраченной во время ходьбы.

Результаты показали, что использование новых носков снижает энергозатраты при ходьбе примерно на 2 процента. На первый взгляд, это может показаться незначительной разницей. Однако авторы исследования сравнили этот эффект с потерей двух килограммов веса. По их мнению, такая экономия может иметь существенное значение, особенно для людей, совершающих пешие прогулки на длинные дистанции.

Как работают мышцы стопы?

В ходе исследования ученые выявили еще один интересный факт. При ношении специальных носков икроножные мышцы работают с чуть большим усилием, но скорость их сокращения замедляется. В результате общие энергозатраты во время движения снижаются.

Специалисты сравнили этот процесс с переключением велосипеда на более высокую передачу. В этом случае велосипедист прилагает больше усилий для вращения педалей, но движение происходит медленнее. В новых носках режим работы мышц меняется схожим образом.

Кто сможет воспользоваться новым изобретением в будущем?

Разработчики уже подали заявку на патент данной технологии. Авторы исследования подчеркивают, что в будущем специальные носки могут помочь людям преодолевать большие расстояния с меньшей усталостью.

Кроме того, предполагается, что они могут облегчить прогулки для людей с различными возможностями мобильности.

При этом следует учитывать, что исследование проводилось всего с участием 12 человек. Поэтому полученные результаты являются предварительными. Для определения реальной эффективности новых носков и их влияния на разных людей требуются дополнительные испытания в более широком масштабе.