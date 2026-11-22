Мягкое место на голове новорожденного — родничок — вызывает у родителей множество вопросов. У одних детей он больше, у других — меньше. Некоторые родители связывают это с уровнем кальция в организме. Насколько это верно?

От чего зависит размер родничка?

Родничок — это участок, где кости черепа младенца еще не полностью срослись. Он необходим для роста головного мозга и расширения черепной коробки.

Размер родничка у каждого ребенка может быть разным. На это влияют наследственные факторы, срок беременности, развитие ребенка и темпы роста костей черепа. Поэтому наличие маленького или большого родничка с рождения не всегда является признаком заболевания.

Большой родничок на темени обычно закрывается в возрасте 12–18 месяцев. У некоторых детей этот процесс может происходить раньше или позже.

Если кальция много, будет ли родничок маленьким?

Это мнение не совсем верно. Размер родничка не показывает уровень кальция в организме. Хотя кальций важен для развития костей, маленький родничок не означает избыток кальция в организме ребенка.

Напротив, при дефиците витамина D и таких состояниях, как рахит, развитие костей нарушается, и может наблюдаться позднее закрытие родничка. Однако определить это только по внешнему виду родничка невозможно.

Поэтому нельзя самостоятельно давать ребенку кальций или витамин D с целью ускорить закрытие родничка. Добавки должны приниматься только по рекомендации специалиста.

Когда стоит беспокоиться?

Если родничок закрывается слишком рано, голова ребенка растет недостаточно или наблюдаются необычные изменения формы черепа, необходимо пройти осмотр у педиатра. Выбухание родничка в спокойном состоянии также требует консультации врача. Напротив, его западение может быть признаком обезвоживания.

Размер родничка сам по себе не является достаточным основанием для выводов о здоровье ребенка. Специалисты оценивают его состояние в комплексе с возрастом ребенка, ростом окружности головы и общим развитием.