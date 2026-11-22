Актриса Малика Авазова вновь познала счастье материнства. 11 ноября у артистки родился сын. Таким образом, число ее детей достигло трех.

Радостной новостью Малика Авазова поделилась со своими подписчиками через Stories на своей странице в Instagram.

Для справки, у актрисы есть сыновья-близнецы по имени Мухаммадали и Мухаммадамин. С рождением новорожденного Малика Авазова стала матерью троих сыновей.

Пока актриса не сообщила, какое имя дали малышу.

Пользователи социальных сетей поздравляют Малику Авазову с радостным событием в семье, желая ребенку здоровья, счастья и долгих лет жизни.