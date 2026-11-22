Космическая компания SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 в рамках секретной миссии по заказу Космических сил США (УССФ). Об этом 21 ноября сообщил портал Спаке.ком.

Согласно источнику, ракета-носитель Falcon 9 стартовала с базы Космических сил Ванденберг в рамках миссии под названием УССФ-317. Поскольку миссия носит секретный характер, информация о составе полезной нагрузки и конечной точке, куда направилась вторая ступень ракеты, не разглашается.

Предположения о Старшиелд и военном наблюдении

По мнению экспертов, Falcon 9 могла вывести на низкую околоземную орбиту группировку спутников Старшиелд компании SpaceX. Подобные аппараты используются в системе военного наблюдения и целеуказания Космических сил США, позволяя отслеживать потенциальные цели в различных регионах мира.