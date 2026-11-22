SpaceX запустила секретную миссию по заказу Космических сил США: что известно?
Космическая компания SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 в рамках секретной миссии по заказу Космических сил США (УССФ). Об этом 21 ноября сообщил портал Спаке.ком.
Согласно источнику, ракета-носитель Falcon 9 стартовала с базы Космических сил Ванденберг в рамках миссии под названием УССФ-317. Поскольку миссия носит секретный характер, информация о составе полезной нагрузки и конечной точке, куда направилась вторая ступень ракеты, не разглашается.
Предположения о Старшиелд и военном наблюдении
По мнению экспертов, Falcon 9 могла вывести на низкую околоземную орбиту группировку спутников Старшиелд компании SpaceX. Подобные аппараты используются в системе военного наблюдения и целеуказания Космических сил США, позволяя отслеживать потенциальные цели в различных регионах мира.
Параметр / Аспект
Детали
Компания и заказчик
SpaceX / Космические силы США (УССФ)
Название миссии и дата
УССФ-317, 21 ноября
Место запуска
База Космических сил Ванденберг
Статус информации
Состав груза и орбитальная конечная точка засекречены
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