Ташкент принимает финальный этап Кубка мира по боксу. В престижном соревновании Абдурахмон Махмуджонов, защищающий честь Узбекистана в весовой категории до 65 кг, в первом круге вышел на ринг против опытного тайского мастера кожаной перчатки Бунджонга Синсири.

Решением судей победу одержал тайский боксер

В ходе трех раундов оба боксера стремились действовать активно. Однако по итогам боя судьи единогласно присудили победу тайскому спортсмену, и наш соотечественник, уступив со счетом 0:5, досрочно завершил свое участие в турнире.