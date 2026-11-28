Кубок мира: Абдурахмон Махмуджонов уступил сопернику из Таиланда в первом бою
Ташкент принимает финальный этап Кубка мира по боксу. В престижном соревновании Абдурахмон Махмуджонов, защищающий честь Узбекистана в весовой категории до 65 кг, в первом круге вышел на ринг против опытного тайского мастера кожаной перчатки Бунджонга Синсири.
Решением судей победу одержал тайский боксер
В ходе трех раундов оба боксера стремились действовать активно. Однако по итогам боя судьи единогласно присудили победу тайскому спортсмену, и наш соотечественник, уступив со счетом 0:5, досрочно завершил свое участие в турнире.
Протокол боя и основные показатели
Показатели
Официальные данные
Соревнование и место проведения
Кубок мира по боксу (финальный этап) — Ташкент, Узбекистан
Этап и весовая категория
Первый этап, мужчины, до 65 кг
Пара
Абдурахмон Махмуджонов (Узбекистан) — Бунджонг Синсири (Таиланд)
Результат боя
0 : 5 (по итогам полных 3 раундов победил Бунджонг Синсири)
Как вы считаете, сколько золотых медалей смогут завоевать узбекистанские боксеры в других весовых категориях на финальном этапе Кубка мира в Ташкенте?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой новостью с близкими, которые поддерживают выступление представителей узбекского бокса на рингах Ташкента!
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