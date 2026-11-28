Посол чемпиона Казахстана — шымкентского клуба «Ордабасы», известный предприниматель Бейбит Алибеков в рамках своего визита в Англию встретился с выступающим за «Манчестер Сити» узбекистанским защитником Абдукодиром Хусановым. Алибеков опубликовал на своей странице в Instagram фотографии с узбекским футболистом.

Опыт АПЛ и дружеская встреча

Данная встреча состоялась во время рабочей поездки представителей действующего чемпиона Казахстана в Англию. В ходе визита делегация шымкентского клуба изучает современную инфраструктуру и опыт организации работы команд Английской Премьер-лиги. Примечательно, что ранее Бейбит Алибеков также публиковал совместное фото с нападающим сборной Казахстана Дастаном Сатпаевым, который восстанавливался после травмы в расположении лондонского клуба «Челси».

Хотя предприниматель не раскрыл подробностей беседы с Хусановым, в социальных сетях начали распространяться различные предположения о возможном сотрудничестве между узбекским футболистом и «Ордабасы». Однако подчеркивается, что никаких официальных переговоров между сторонами не проводилось — встреча носила исключительно дружеский характер, и Абдукодир Хусанов подарил гостям футболку со своим автографом на память.

Статус Хусанова в АПЛ и история «Ордабасы», связанная с узбекским футболом

Казахстанские футбольные болельщики и представители СМИ с большим интересом следят за карьерой 22-летнего узбекского защитника в составе «горожан». В свою очередь, триумфальные моменты в истории шымкентского клуба также напрямую связаны с именами узбекских футболистов:

Направление Основные данные Участники встречи Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити») и Бейбит Алибеков (посол клуба «Ордабасы») Цель встречи и подарок Визит делегации шымкентского клуба для изучения инфраструктуры АПЛ; Хусанов подарил гостям свою футболку с автографом Карьера Абдукодира Хусанова В январе 2025 года перешел из «Ланса» в «Манчестер Сити» (первый узбекистанец в истории АПЛ); контракт был продлен прошлым летом до 30 июня 2031 года «Ордабасы» и узбекский футбол В 2023 году впервые стал чемпионом Казахстана (большой вклад внесли узбекистанцы Шахбоз Умаров и Бобир Абдухоликов) Текущее состояние шымкентского клуба Чемпион Казахстанской Премьер-лиги 2026 года; в следующем сезоне примет участие в квалификации Лиги чемпионов УЕФА

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