«Я зарабатываю в десять раз больше вне UFC» — Мухаммад Мокаев
Британский боец Мухаммад Мокаев, не знающий поражений в своей профессиональной карьере, в 2024 году был исключен из организации UFC, имея за плечами серию из семи побед. Несмотря на это, 26-летний спортсмен заявил, что возвращение в самую престижную лигу мира не является его главной целью.
«Я победил всех их бойцов»
Через свою страницу в социальных сетях Мокаев подчеркнул, что в финансовом плане у него гораздо лучшие условия вне UFC, и сделал следующее заявление:
«Честно говоря, я мечтал стать самым молодым чемпионом UFC, но сейчас мне уже все равно, так как вне организации я зарабатываю в десять раз больше. Я победил всех их бойцов, даже не находясь на пике своей карьеры», — написал Мухаммад Мокаев.
Напомним, что в своем последнем бою под эгидой UFC Мокаев одержал победу единогласным решением судей над Манелем Капе (в настоящее время ожидается, что в январе Капе выйдет в октагон в бою за чемпионский пояс в наилегчайшем весе). После ухода из организации дагестанский боец одержал еще четыре победы в своей профессиональной карьере и завоевал чемпионский пояс Браве КФ.
Следующий поединок — в Дубае против узбекистанца Санжара Зокирова
Предстоящее выступление Мухаммада Мокаева вызывает большой интерес и у узбекистанских любителей ММА:
Показатели
Официальные данные
Боец и возраст
Мухаммад Мокаев (26 лет, без поражений в карьере)
Результат в UFC
7 побед подряд (в последнем бою победил Манеля Капе)
Результаты после UFC
4 победы и чемпионский пояс Браве КФ
Следующий турнир и дата
АКБДжДж 24 — 20 декабря, Дубай (ОАЭ)
Соперник
Санжар Зокиров (Узбекистан)
Как вы думаете, какой результат сможет показать наш соотечественник Санжар Зокиров в поединке против непобежденного Мухаммада Мокаева на турнире АКБДжДж 24 в Дубае 20 декабря?
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