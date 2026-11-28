Британский боец Мухаммад Мокаев, не знающий поражений в своей профессиональной карьере, в 2024 году был исключен из организации UFC, имея за плечами серию из семи побед. Несмотря на это, 26-летний спортсмен заявил, что возвращение в самую престижную лигу мира не является его главной целью.

«Я победил всех их бойцов»

Через свою страницу в социальных сетях Мокаев подчеркнул, что в финансовом плане у него гораздо лучшие условия вне UFC, и сделал следующее заявление:

«Честно говоря, я мечтал стать самым молодым чемпионом UFC, но сейчас мне уже все равно, так как вне организации я зарабатываю в десять раз больше. Я победил всех их бойцов, даже не находясь на пике своей карьеры», — написал Мухаммад Мокаев.

Напомним, что в своем последнем бою под эгидой UFC Мокаев одержал победу единогласным решением судей над Манелем Капе (в настоящее время ожидается, что в январе Капе выйдет в октагон в бою за чемпионский пояс в наилегчайшем весе). После ухода из организации дагестанский боец одержал еще четыре победы в своей профессиональной карьере и завоевал чемпионский пояс Браве КФ.