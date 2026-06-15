Рубен Аморим яна катта саҳнада: Португалиялик мутахассис Милан билан келишувга эришди
Португалиялик машҳур мураббий Рубен Аморим узоқ танаффусдан сўнг яна катта футболга қайтмоқда. Январ ойида Манчестер Юнайтед клубидан истеъфога чиқарилган мутахассис Италиянинг Милан жамоасини бошқаришга розилик берди. Ушбу тайинлов А Серия гиганти учун янги давр бошланишидан дарак бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, 41 ёшли мураббий Сан Сирода Массимилиано Аллегри ўрнини эгаллайди. Томонлар дастлабки икки йиллик шартнома борасида келишиб олишган. Келишувга кўра, Аморим 2028-йилга қадар Миланда қолиши мумкин, шунингдек, шартномада ҳамкорликни яна бир мавсумга узайтириш банди ҳам кўзда тутилган.
Молиявий шартлар ва асосий мақсадларАморимнинг Италиядаги маоши йилига 3,5 миллион еврони ташкил этади. Шунингдек, шартномада турли бонуслар ҳам белгиланган бўлиб, улар жамоанинг совринлар ютиши ва Чемпионлар лигасига йўлланма олишига боғлиқ. Таъкидлаш жоизки, Милан охирги икки мавсум давомида нуфузли еврокубок мусобақасидан четда қолиб кетмоқда ва янги мураббий олдига қўйилган биринчи рақамли вазифа айнан шу бўлади.
Дастлаб Рубен Аморим Манчестер Юнайтеддан кетганидан сўнг бир муддат дам олишни режалаштирган эди. Бироқ, етти карра Европа чемпионларининг таклифи унинг режаларини ўзгартириб юборди. Ҳозирда мураббий клуб хўжайини, РедБирд Капитал раҳбари Герри Кардиналенинг якуний рухсатини кутмоқда. Яшил чироқ ёқилиши билан у шартномага қўл қўйиш учун Миланга йўл олади.
Манчестер Юнайтед учун кутилмаган совғаМилан раҳбарияти мураббий танлашда Маттиас Жаиссле номзодини ҳам кўриб чиққан эди. Аммо Аморимнинг эркин агент эканлиги ва унинг учун товон пули тўлаш шарт эмаслиги ҳал қилувчи омил бўлди. Бу трансфер нафақат Милан, балки Манчестер Юнайтед учун ҳам молиявий жиҳатдан фойдали бўлди.
Гап шундаки, Манчестер Юнайтед мураббийни истеъфога чиқаргани учун унга ва унинг штабига 16,7 миллион фунт стерлинг миқдорида товон пули тўлаши керак эди. Аморимнинг янги ишга киришиши инглиз клубини ушбу тўловларнинг катта қисмидан халос этади. Айни дамда Манчестер Юнайтед Майкл Керрик қўл остида ўз ўйинини топиб олган бир пайтда, бу молиявий енгиллик клуб ғазнаси учун айни муддао бўлди.
Янги мавсумга тайёргарликни тез орада бошлаши кутилаётган Рубен Аморим, Sporting CP давридаги муваффақиятларини Италияда такрорлашга ҳаракат қилади. Милан мухлислари эса ёш ва серғайрат мураббий жамоани яна чўққиларга олиб чиқишига умид боғлашмоқда.
…