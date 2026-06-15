Мауризио Сарри Италия футболига қайтди: Тажрибали мутахассис Аталанта бош мураббийи этиб тайинланди

·0·Спорт
Мауризио Сарри Италия футболига қайтди: Тажрибали мутахассис Аталанта бош мураббийи этиб тайинланди

Италия футболининг энг таниқли ва ўзига хос услубга эга мутахассисларидан бири Мауризио Сарри расман катта футболга қайтди. Бергамо шаҳри шарафини ҳимоя қилувчи Аталанта клуби 67 ёшли мураббий билан келишувга эришилганини эълон қилди. Лацио жамоасини тарк этганидан сўнг бир муддат ишсиз юрган Сарри эндиликда нерадзуррилар оиласининг бир қисмига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб расмий баёнотида таъкидланишича, Мауризио Сарри биринчи жамоа техник директори ва бош мураббийи лавозимини эгаллади. Аталанта раҳбарияти унинг бой тажрибаси ва Европа майдонларидаги муваффақиятларига таяниб, жамоанинг сўнгги йиллардаги юқори суръатини сақлаб қолишни мақсад қилган. Саррининг профессионал фаолияти давомида 800 дан ортиқ ўйинларда иштирок этгани унинг нақадар катта тажрибага эга эканидан далолат беради.

Саррисмо услуби Бергамода

Мауризио Сарри ўзининг "Саррисмо" деб номланувчи ҳужумкор ва қисқа пасларга асосланган ўйин услуби билан машҳур. Унинг фаолияти қуйи дивизионлардан бошланиб, Эмполи ва Наполи жамоаларидаги муваффақиятлари орқали чўққига чиққан. Айниқса, Неаполдаги фаолияти давомида у Ювентус жамоасига муносиб рақобат туғдириб, бутун дунё футбол жамоатчилиги эътиборини қозонган эди.

Италиялик мутахассиснинг совринлар жавони ҳам анча бой. У Англиянинг Челси жамоаси билан Европа лигаси ғолиблигини қўлга киритган бўлса, Ювентус билан А Серия чемпионлигига эришган. Ixbt.com маълумотига кўра, Аталанта хўжайинлари бўлмиш Перкасси ва Палюка оилалари айнан Саррининг ғолиблик менталитети жамоани янги босқичга олиб чиқишига ишонмоқда.

Аталанта сўнгги йилларда Италия ва Европа футболида ўз ўрнига эга бўлиб, мунтазам равишда Чемпионлар лигаси ва Европа лигаси йўлланмалари учун курашиб келмоқда. Сарри учун Гевисс Стадиумда иш бошлаш осон кечмайди, чунки жамоа мухлислари ва раҳбарияти ундан нафақат чиройли ўйин, балки барқарор натижалар ҳам кутмоқда.

Эслатиб ўтамиз, Саррининг Лацио билан хайрлашуви кутилмаган бўлган эди. Рим клубида у жамоани А Серияда иккинчи ўринга олиб чиқишга муваффақ бўлган ва Чемпионлар лигасининг плей-офф босқичига қадар етиб борган. Эндиликда унинг олдида Аталанта билан янги зафарларни забт этиш вазифаси турибди. Клуб раҳбарияти мутахассисни илиқ кутиб олиб, унга ҳар томонлама ёрдам беришга тайёрлигини билдирди.

Мауризио СарриАталантаА СерияФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тунис бош мураббийи йирик мағлубиятдан сўнг истеъфога чиқарилди...Тунис бош мураббийи йирик мағлубиятдан сўнг истеъфога чиқарилди...Бугун, 15:38Харри Кейн — ўйин устаси: Хорватия ҳимоячиси Англия сардорини юқори баҳоладиХарри Кейн — ўйин устаси: Хорватия ҳимоячиси Англия сардорини юқори баҳоладиБугун, 15:35Испания ва Кабо-Верде терма жамоаларининг асосий таркиби эълон қилиндиИспания ва Кабо-Верде терма жамоаларининг асосий таркиби эълон қилиндиБугун, 15:33Жозе Моуриню Реал Мадридга қайтмоқда: Раул Асенсио жамоанинг янги даври ҳақида гапирдиЖозе Моуриню Реал Мадридга қайтмоқда: Раул Асенсио жамоанинг янги даври ҳақида гапирдиБугун, 15:32“Реал” клубида афсонавий тўртинчи рақамнинг янги эгаси маълум бўлди...“Реал” клубида афсонавий тўртинчи рақамнинг янги эгаси маълум бўлди...Бугун, 15:25Гарри Кейн Америка футболига ўтадими? NFL юлдузи инглиз ҳужумчисининг имкониятларини баҳоладиГарри Кейн Америка футболига ўтадими? NFL юлдузи инглиз ҳужумчисининг имкониятларини баҳоладиБугун, 14:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?