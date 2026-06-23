“Ўйинчоқлар тарихи 5” касса рекордларини янгилади
"Ўйинчоқлар тарихи 5" мультфильми илк дам олиш кунларидаёқ кутилганидан ҳам юқори натижа қайд этди. Картина АҚШда 160 миллион доллар, бутун дунё бўйлаб эса 312 миллион доллар йиғиб, машҳур франшиза тарихидаги энг муваффақиятли стартга эришди.
Мультфильм дастлабки намойишлардан бошлаб катта қизиқиш уйғотди. Премьера олдидан ўтказилган кўрсатишлар натижасида у 17,5 миллион доллар даромад олиб, шу йилги энг кучли стартлардан бирини қайд этди.
Қизиғи шундаки, бу натижа аввал рекорд ўрнатган Майкл фильмини ҳам ортда қолдирди. Мазкур фильм илк намойишларда 12,6 миллион доллар йиғишга муваффақ бўлган эди.
Мутахассисларнинг фикрича, мультфильмнинг бундай катта муваффақиятга эришишида франшизанинг кўп йиллик машҳурлиги, томошабинлар орасидаги ишонч ва янги сюжетга бўлган қизиқиш муҳим рол ўйнаган.
Кутилишича, “Ўйинчоқлар тарихи 5” яқин ҳафталарда ҳам кассаларда етакчиликни сақлаб қолиши ва яна янги рекордларни янгилаши мумкин.
…