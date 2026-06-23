Фарғона вилоятида 1,1 трлн сўмлик сохта банкротлик ҳолати аниқланди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Фото: Xabar.uz
Фарғона вилоятида йирик миқдордаги сохта банкротлик ҳолати аниқланди.
Бош прокуратура ҳузуридаги Департамент маълумотига кўра, «T.» хусусий корхонаси масъуллари кредиторлар олдидаги мажбуриятларини бажармаслик мақсадида корхонани қасддан тўловга қобилиятсиз ҳолатга олиб келган.
Текширувда улар муддати ўтган дебитор қарздорликларни ундириш чораларини кўрмагани, савдодан тушган маблағларни банкка топширмагани аниқланган.
Шунингдек, 1,1 триллион сўм маблағ корхона ҳисоб-рақамидан гўёки иш ҳақи учун ечиб олингани айтилмоқда.
Ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят иши қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…