Фарғона вилоятида 1,1 трлн сўмлик сохта банкротлик ҳолати аниқланди

·0·Жамият
Фарғона вилоятида 1,1 трлн сўмлик сохта банкротлик ҳолати аниқланди

Фото: Xabar.uz

Фарғона вилоятида йирик миқдордаги сохта банкротлик ҳолати аниқланди.

Бош прокуратура ҳузуридаги Департамент маълумотига кўра, «T.» хусусий корхонаси масъуллари кредиторлар олдидаги мажбуриятларини бажармаслик мақсадида корхонани қасддан тўловга қобилиятсиз ҳолатга олиб келган.

Текширувда улар муддати ўтган дебитор қарздорликларни ундириш чораларини кўрмагани, савдодан тушган маблағларни банкка топширмагани аниқланган.

Шунингдек, 1,1 триллион сўм маблағ корхона ҳисоб-рақамидан гўёки иш ҳақи учун ечиб олингани айтилмоқда.

Ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят иши қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда тезкор қутқарув: 3 киши омон қолдиТошкентда тезкор қутқарув: 3 киши омон қолдиБугун, 14:12Лола Каримова-Тиллаева турмуш ўртоғи билан расман ажрашганини эълон қилдиЛола Каримова-Тиллаева турмуш ўртоғи билан расман ажрашганини эълон қилдиБугун, 13:14Тошкент метросининг 20 дан ортиқ бекатида ноқонуний реклама аниқландиТошкент метросининг 20 дан ортиқ бекатида ноқонуний реклама аниқландиБугун, 12:58Қаршида ҳоким ёрдамчиси 200 доллар билан ушландиҚаршида ҳоким ёрдамчиси 200 доллар билан ушландиБугун, 12:08Бўстонлиқдаги каналга чўкиб кетган иккинчи боланинг жасади ҳам топилдиБўстонлиқдаги каналга чўкиб кетган иккинчи боланинг жасади ҳам топилдиБугун, 12:05Ўзбекистонликлар учун Ветнамга киришда янги талаб жорий этилдиЎзбекистонликлар учун Ветнамга киришда янги талаб жорий этилдиБугун, 11:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди