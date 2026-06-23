Пикассо картинаси наркосавдогарлар уйида қандай пайдо бўлди?
Францияда гиёҳванд моддалар савдоси иши доирасида ўтказилган тинтув пайтида дунёга машҳур рассом Пабло Пикассонинг йўқолган картинаси топилди. Бу воқеа Парижнинг жануби-шарқий чеккасида — Шампиньи-сюр-Марн шаҳрида содир бўлди.
Пикассонинг асари Париждаги санъат буюмларини сақлаш омборидан ўғирланган. Картина аслида коллекционер сингапурлик аёлга тегишли бўлган. Ўғирликда гумон қилинаётганлардан бири ўша омборда қўриқчилик қилган.
Ушбу картинанинг расмий номи ҳали ошкор этилмаган, лекин экспертлар томонидан тасдиқланган.
Le Parisien газетасининг хабар беришича, Пабло Пикассонинг картинасидан ташқари, полиция уйдан гиёҳванд модда, қимматбаҳо кийимлар ва бир неча минг евро нақд пулни мусодара қилган.
Пикассо асарлари узоқ йиллардан бери ўғирларнинг "севимли" нишони бўлиб келмоқда. Бу ҳолат яна бир бор санъат асарларининг хавфсизлиги етарлича таъминланмаганини ва қора бозордаги ҳаракати давом этаётганини кўрсатмоқда.
…