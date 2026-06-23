Россия космик инфратузилмани кенгайтирмоқда: Сахалинда янги ўлчов пункти қурилмоқда

·0·Техно
Россия космик инфратузилмани кенгайтирмоқда: Сахалинда янги ўлчов пункти қурилмоқда

Россиянинг узоқ шарқий ҳудудида стратегик аҳамиятга эга бўлган «Сахалин» трассали ўлчов пункти (ТОП) қурилиши якуний босқичга кирди. Мазкур обект «Восточний» космодромидан учириладиган ракета ва сунъий йўлдошларни бошқариш ҳамда улардан келадиган маълумотларни қайта ишлашда асосий бўғинлардан бири бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

«Роскосмос» давлат корпорацияси маълумотларига кўра, ҳозирда лойиҳанинг умумий тайёргарлик даражаси 75 фоизни ташкил этмоқда. Ушбу пунктнинг ишга туширилиши Россия космик дастури доирасидаги парвозларни янада хавфсиз ва аниқ назорат қилиш имконини беради. Айниқса, янги авлод «Ангара» ракеталари ва турли мақсадли сунъий йўлдошлар билан алоқа ўрнатишда ушбу маскан ҳал қилувчи рол ўйнайди.

Техник имкониятлар ва қурилиш жараёни

Ҳозирги вақтда обектда иш суръатлари сезиларли даражада оширилган. Режага кўра, пунктда жами 9 та антенна мажмуаси ўрнатилиши керак бўлиб, улардан 4 таси аллақачон тўлиқ монтаж қилинган. Бу қурилмалар космик аппаратлардан телеметрия маълумотларини қабул қилиш ва уларга буйруқлар узатиш учун хизмат қилади.

Инфратузилма фақатгина техник иншоотлар билан чекланиб қолмайди. Ҳудудда бошқарув модули, мутахассислар учун мўлжалланган меҳмонхона ва маъмурий бинолар қурилиши ҳам қизғин давом этмоқда. Бу эса обектнинг автоном тарзда фаолият юритиши ва ходимларнинг доимий яшаши учун шароит яратади.

Минтақавий аҳамият ва истиқболлар

«Сахалин» ўлчов пунктининг қурилиши нафақат космик соҳа, балки минтақа иқтисодиёти учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Лойиҳа тўлиқ қувват билан ишга тушгач, Сахалин вилоятида 100 га яқин янги юқори технологияли иш ўринлари яратилади. Бу эса ҳудудга малакали муҳандис ва мутахассисларни жалб қилишга хизмат қилади.

Обектни фойдаланишга топшириш 2026-йилнинг якунига қадар амалга оширилиши режалаштирилган. Мутахассисларнинг фикрича, бундай пунктларнинг кўпайиши «Восточний» космодромининг имкониятларини кенгайтириб, халқаро космик хизматлар бозорида рақобатбардошликни оширади. Шунингдек, сунъий йўлдошлар гуруҳини бошқаришда ишончлилик даражаси янги босқичга кўтарилади.

РоскосмосСахалинКосмосТехнологияАнгара
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Elon Musk сунъий интеллект 5 йилдан сўнг бутун инсониятдан ақллироқ бўлишини башорат қилдиElon Musk сунъий интеллект 5 йилдан сўнг бутун инсониятдан ақллироқ бўлишини башорат қилдиБугун, 13:58Смартфон ва компьютерлар нархи ошиши мумкин: LPDDR5X хотира чиплари кескин қимматлашдиСмартфон ва компьютерлар нархи ошиши мумкин: LPDDR5X хотира чиплари кескин қимматлашдиБугун, 13:20Илон Маскнинг Grok Буилд воситаси автоном режимга ўтди: Энди у инсон аралашувисиз код ёзадиИлон Маскнинг Grok Буилд воситаси автоном режимга ўтди: Энди у инсон аралашувисиз код ёзадиБугун, 12:51Samsung Galaxy S24 фойдаланувчилари учун Android 16 асосидаги One UI 8.5 тарқатила бошландиSamsung Galaxy S24 фойдаланувчилари учун Android 16 асосидаги One UI 8.5 тарқатила бошландиБугун, 12:22Realme рекорд даражадаги 8000 мАс аккумуляторли янги смартфонини тақдим этдиRealme рекорд даражадаги 8000 мАс аккумуляторли янги смартфонини тақдим этдиБугун, 11:55SpaceX коинотни забт этишга тайёрланмоқда: Гигабай заводи Мегабай баландлигидан ўтдиSpaceX коинотни забт этишга тайёрланмоқда: Гигабай заводи Мегабай баландлигидан ўтдиБугун, 11:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди