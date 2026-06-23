Россия космик инфратузилмани кенгайтирмоқда: Сахалинда янги ўлчов пункти қурилмоқда
Россиянинг узоқ шарқий ҳудудида стратегик аҳамиятга эга бўлган «Сахалин» трассали ўлчов пункти (ТОП) қурилиши якуний босқичга кирди. Мазкур обект «Восточний» космодромидан учириладиган ракета ва сунъий йўлдошларни бошқариш ҳамда улардан келадиган маълумотларни қайта ишлашда асосий бўғинлардан бири бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
«Роскосмос» давлат корпорацияси маълумотларига кўра, ҳозирда лойиҳанинг умумий тайёргарлик даражаси 75 фоизни ташкил этмоқда. Ушбу пунктнинг ишга туширилиши Россия космик дастури доирасидаги парвозларни янада хавфсиз ва аниқ назорат қилиш имконини беради. Айниқса, янги авлод «Ангара» ракеталари ва турли мақсадли сунъий йўлдошлар билан алоқа ўрнатишда ушбу маскан ҳал қилувчи рол ўйнайди.
Техник имкониятлар ва қурилиш жараёниҲозирги вақтда обектда иш суръатлари сезиларли даражада оширилган. Режага кўра, пунктда жами 9 та антенна мажмуаси ўрнатилиши керак бўлиб, улардан 4 таси аллақачон тўлиқ монтаж қилинган. Бу қурилмалар космик аппаратлардан телеметрия маълумотларини қабул қилиш ва уларга буйруқлар узатиш учун хизмат қилади.
Инфратузилма фақатгина техник иншоотлар билан чекланиб қолмайди. Ҳудудда бошқарув модули, мутахассислар учун мўлжалланган меҳмонхона ва маъмурий бинолар қурилиши ҳам қизғин давом этмоқда. Бу эса обектнинг автоном тарзда фаолият юритиши ва ходимларнинг доимий яшаши учун шароит яратади.
Минтақавий аҳамият ва истиқболлар«Сахалин» ўлчов пунктининг қурилиши нафақат космик соҳа, балки минтақа иқтисодиёти учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Лойиҳа тўлиқ қувват билан ишга тушгач, Сахалин вилоятида 100 га яқин янги юқори технологияли иш ўринлари яратилади. Бу эса ҳудудга малакали муҳандис ва мутахассисларни жалб қилишга хизмат қилади.
Обектни фойдаланишга топшириш 2026-йилнинг якунига қадар амалга оширилиши режалаштирилган. Мутахассисларнинг фикрича, бундай пунктларнинг кўпайиши «Восточний» космодромининг имкониятларини кенгайтириб, халқаро космик хизматлар бозорида рақобатбардошликни оширади. Шунингдек, сунъий йўлдошлар гуруҳини бошқаришда ишончлилик даражаси янги босқичга кўтарилади.
…